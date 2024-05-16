Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

15 Jurusan Kuliah S1 Terbanyak yang Paling Dicari BUMN

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:12 WIB
15 Jurusan Kuliah S1 Terbanyak yang Paling Dicari BUMN
15 Jurusan Kuliah S1 Terbanyak yang Paling Dicari BUMN (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 15 jurusan kuliah S1 terbanyak yang paling dicari BUMN. Untuk siswa SMA sederajat yang memiliki mimpi untuk bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mempertimbangkan daftar ini ketika memilih jurusan saat kuliah.

BUMN sendiri cukup banyak diincar masyarakat. Banyaknya kelebihan yang didapatkan oleh pekerja BUMN menjadi alasan utama mengapa BUMN diincar.

Daya tarik BUMN sendiri adalah kestabilan dan jaminan di masa mendatang, seperti gaji yang lumayan besar, jenjang karir yang stabil, tunjangan serta asuransi, bonus tahunan, jaminan hari tua dan lain-lain.

Banyaknya karier dan sektor perusahaan yang dimiliki BUMN membuat jurusan yang dibutuhkan pun beragam. Berikut 15 jurusan kuliah S1 terbanyak yang paling dicari BUMN.

 

1. Ilmu Komunikasi

Perusahaan BUMN tentunya membutuhkan branding yang bagus. Caranya dengan menampilkan kinerja baik BUMN di berbagai media sosial. Untuk membuat branding ini lah BUMN membutuhkan banyak lulusan Ilmu Komunikasi dalam membuat konten dan mengisi posisi Hubungan Masyarakat.

 

2. Ilmu Komputer

BUMN yang kini sudah digitalisasi membutuhkan lulusan Ilmu Komputer untuk menjalankan berbagai perangkat milik perusahaan.

3. Sistem Informasi

Lulusan Sistem Informasi dibutuhkan BUMN untuk menjalankan jobdesk yang memiliki fokus pada operasional bisnis

4. Teknik Informatika

Banyaknya perusahaan BUMN yang sudah memanfaatkan aplikasi dan berbagai website membuat lulusan Teknik Informatika sangat dicari. Contoh perusahaan BUMN yang memerlukan staf IT diantaranya Industri Kereta Api (INKA), Jasa Marga hingga bank negara seperti BNI dan BRI.

5. Statistika

Berbagai analisis perlu dilakukan oleh perusahaan BUMN, seperti analisis riset pasar, analisis kontrol kualitas hingga spesialis pemasaran dan masih banyak lagi. Oleh karena itu lulusan statistika banyak dicari BUMN.

