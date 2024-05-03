Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

3 Pemain Timnas Indonesia Ini Tak Diduga Fasih Berbahasa Inggris

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |13:44 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia Ini Tak Diduga Fasih Berbahasa Inggris
3 Pemain Timnas Indonesia Ini Tak Diduga Fasih Bahasa Inggris (Foto: Rio Fahmi Dampingi STY/PSSI)
A
A
A

JAKARTA - 3 pemain Timnas Indonesia ini tak diduga fasih berbahasa Inggris. Pemain Timnas Indonesia U-23 menunjukkan kemampuan maksimalnya saat berlaga di Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Hasilnya, sebagai negara debutan di Piala Asia U-23, Timnas Indonesia U-23 berhasil menjadi juara 4 dalam ajang Piala Asia U-23 2024 di Qatar dan berhak mengikuti playoff Olimpiade Paris 2024 menghadapi Guinea.

Selain kemampuan mengolah si kulit bundar di lapangan, ternyata ada pemain Timnas Indonesia yang fasih berbahasa Inggris. Pemain itu tentu bukan pemain naturalisasi, melainkan pemain lokal Timnas Indonesia U-23.

Lalu siapa saja pemain Timnas Indonesia yang fasih berbahasa Inggris? Berikut ulasannya:

Mereka fasih berbahasa Inggris terlihat dalam jawabannya dalam bahasa Inggris saat sesi jumpa pers menemani pelatih Shin Tae-yong selama kejuaraan Piala Asia U-23 2024.

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia ini tak diduga fasih berbahasa Inggris.

1. Witan Sulaeman

Siapa yang tidak kenal Witan Sulaeman. Pemain ini pernah berkarier di Eropa, sehingga melatih kemampuan berbahasa Inggris.

Witan Sulaeman merupakan pemain Bhayangkara FC terlihat fasih berbahasa Inggris saat sesi konferensi pers jelang laga semifinal Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan. Witan menjawab pertanyaan dengan baik dalam bahasa Inggris

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088215/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-MSkDGVf1gS.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088110/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-5HNfREPkxL.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073240/ini-bahasa-dengan-penutur-terbanyak-di-dunia-capai-1-1-miliar-orang-QBzpEduWAN.jpg
Ini Bahasa dengan Penutur Terbanyak di Dunia, Capai 1,1 Miliar Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/624/3070514/20-contoh-kalimat-analogi-dalam-bahasa-indonesia-lengkap-dengan-penjelasannya-vYJZ8vaEpT.jpeg
20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/624/3058191/5-artikel-bahasa-jawa-singkat-dengan-berbagai-tema-rKOiIZn4dP.jpg
5 Artikel Bahasa Jawa Singkat dengan Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/65/3016832/indonesia-day-bahasa-indonesia-semakin-populer-di-sekolah-kampus-australia-bGsgepsHG7.png
Indonesia Day, Bahasa Indonesia Semakin Populer di Sekolah-Kampus Australia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement