3 Pemain Timnas Indonesia Ini Tak Diduga Fasih Bahasa Inggris (Foto: Rio Fahmi Dampingi STY/PSSI)

JAKARTA - 3 pemain Timnas Indonesia ini tak diduga fasih berbahasa Inggris. Pemain Timnas Indonesia U-23 menunjukkan kemampuan maksimalnya saat berlaga di Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Hasilnya, sebagai negara debutan di Piala Asia U-23, Timnas Indonesia U-23 berhasil menjadi juara 4 dalam ajang Piala Asia U-23 2024 di Qatar dan berhak mengikuti playoff Olimpiade Paris 2024 menghadapi Guinea.

Selain kemampuan mengolah si kulit bundar di lapangan, ternyata ada pemain Timnas Indonesia yang fasih berbahasa Inggris. Pemain itu tentu bukan pemain naturalisasi, melainkan pemain lokal Timnas Indonesia U-23.

Lalu siapa saja pemain Timnas Indonesia yang fasih berbahasa Inggris? Berikut ulasannya:

Mereka fasih berbahasa Inggris terlihat dalam jawabannya dalam bahasa Inggris saat sesi jumpa pers menemani pelatih Shin Tae-yong selama kejuaraan Piala Asia U-23 2024.

1. Witan Sulaeman

Siapa yang tidak kenal Witan Sulaeman. Pemain ini pernah berkarier di Eropa, sehingga melatih kemampuan berbahasa Inggris.

Witan Sulaeman merupakan pemain Bhayangkara FC terlihat fasih berbahasa Inggris saat sesi konferensi pers jelang laga semifinal Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan. Witan menjawab pertanyaan dengan baik dalam bahasa Inggris