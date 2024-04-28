Bahas AI, Ini Cara Universitas Bakrie Dukung Peningkatan Literasi Digital Remaja

JAKARTA - Seiring perkembangan teknologi digital yang pesat, kemunculan Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan telah menyebabkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Meskipun AI menawarkan banyak manfaat dan kemudahan, AI juga menghadirkan tantangan yang membutuhkan pengelolaan yang cermat, terutama dalam hal kesehatan digital.

Penggunaan AI harus diiringi dengan kecerdasan digital masyarakat. Sayangnya, Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2023 masih jauh di bawah skor maksimum 100.

Indeks 2023 rata-rata tercatat 43.18. Namun demikian, upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia perlahan telah membuahkan hasil. Hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo 2022 menunjukkan terdapat peningkatan dari 3,49 di tahun 2021 menjadi 3,54 di tahun 2022.

Untuk mendukung peningkatan literasi digital remaja, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie menggandeng NXG Indonesia dan Ecpat melangsungkan seminar “Digipedia: Eksplorasi Literasi Digital ala Generasi Z di Sekolah” di SMKN 57 Jakarta, pada Jumat 26 April 2024.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Public Relations Day Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie yang digelar setiap tahun.