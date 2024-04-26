Latar Belakang Pendidikan Zita Anjani yang Viral Pamer Produk Pro Israel di Depan Kabah

Latar Belakang Pendidikan Zita Anjani yang Viral Pamer Produk Pro Israel di Depan Kabah. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Zita Anjani yang viral pamer produk pro Israel di depan Kabah. Akibat perilakunya, dirinya menuai banyak hujatan dari warganet.

Di laman instagram pribadinya, Zita Anjani memposting foto minuman Starbucks dengan latar belakang pemandangan kabah ketika ia melakukan ibadah umrah.

Strabucks sendiri termasuk produk yang diboikot oleh masyarakat karena bekerjasama dengan Israel. Apalagi Zita merupakan seorang politikus dengan dukungan partai islam.

Zita cukup dikenal oleh masyarakat karena ia merupakan anak kedua Ketua Umum Partai PAN yang juga merangkap sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Bukan sekadar anak Menteri, Zita juga memiliki karir dan pendidikan yang cemerlang.

Sama seperti orang tuanya, Zita ikut terjun dalam dunia politik. Pada tahun 2019 ia berhasil menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di usianya yang ke 29.