Mensos Risma Dorong Poltekesos Manfaatkan Teknologi Atasi Masalah Sosial

BANDUNG - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak segenap civitas akademika Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan terus-menerus memanfaatkan teknologi.

Risma mengatakan, jangan ada kata puas untuk mengembangkan ilmu karena permasalahan sosial akan terus muncul dan berkembang sesuai peradaban manusia.

“Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, permasalahan sosial juga akan muncul,” kata Mensos Risma saat memberikan sambutan dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Poltekesos pada Kamis (25/4/2024).

Pada kesempatan tersebut Prof. Ellya Susilowati, PhD, dikukuhkan sebagai guru besar pertama Poltekesos. Ellya Susilowati merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Pekerjaan Sosial dengan Anak dan Perempuan.

Mensos memberi contoh, seiring dengan modernisasi, kemajuan teknologi dan meningkatnya perekonomian masyarakat, peradaban manusia juga meningkat. Namun seiring dengan itu, permasalahan sosial juga muncul misalnya berbagai kejahatan online dan pornografi online.

BACA JUGA: Tenaga Ahli Lulusan Poltekesos Siap Atasi Masalah Sosial di Indonesia

“Jadi seiring dengan kemajuan teknologi, masalah sosial juga ikut berkembang,” kata Mensos Risma.

Karena itulah Mensos Risma berpesan kepada para civitas akademis di Poltekesos agar berani memikirkan berbagai solusi, karena ilmu sosial itu ilmu yang paling kompleks. Mensos berharap dengan pengetahuan solusi yang kaya, para civitas bisa menyelesaikan implikasi permasalahan sosial yang timbul karena pembangunan atau perubahan.