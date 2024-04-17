Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kampus Terbaik di Indonesia Versi SIR 2024, UNS Peringkat 8

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |16:53 WIB
Kampus Terbaik di Indonesia Versi SIR 2024, UNS Peringkat 8
Kampus UNS Raih Peringkat 8 Nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta meraih posisi ke-8 dalam Scimago Institution Rankings (SIR) 2024. Lembaga ini merilis daftar perguruan tinggi terbaik pada pemeringkatan akademik dan penelitian berdasarkan beberapa indikator.

Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi UNS, Prof. Irwan Trinugroho mengatakan, SIR menggunakan tiga indikator berbeda dalam menentukan pemeringkatan perguruan tinggi terbaik.

Ketiga indikator tersebut adalah kinerja penelitian, hasil inovasi, serta dampak sosial melalui visibilitas laman web. Pada pemeringkatan SIR edisi 2024, faktor sosial telah dimodifikasi dengan memasukkan beberapa indikator baru. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan dampak sosial secara lebih spesifik.

Indikator yang dimaksud salah satunya adalah generasi pengetahuan baru berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan PBB. Adapun indikator penting yang patut disoroti yakni partisipasi perempuan dalam penelitian. Tidak sampai disitu, indikator ini turut melihat penggunaan hasilnya dalam pembuatan atau penyempurnaan kebijakan publik.

“Berdasarkan pemeringkatan indikator tersebut, sebanyak 60 universitas di Indonesia masuk dalam daftar terbaik SIR 2024. UNS menduduki peringkat ke-8 perguruan tinggi se-Indonesia pada edisi kali ini,” terang Prof. Irwan, Rabu (17/4/2024).

