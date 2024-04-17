Unpad dan UGM Wakili Indonesia di Ajang Adu Ide Bisnis ASEAN

JAKARTA - Unpad dan UGM siap menjadi wakil Indonesia di ajang adu ide bisnis level ASEAN dan China. Di mana kedua tim dari kampus tersebut berhasil menjuarai Indonesia Business Challenge (IBC) yang digelar The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Ajang ini menawarkan kesempatan besar bagi mahasiswa terbaik di Indonesia untuk menunjukkan bakat terbaiknya di sektor keuangan.

ICAEW Head of Indonesia Conny Siahaan menjelaskan, kompetisi ini bukan hanya sekadar ajang untuk menunjukkan kecerdasan akademik, namun juga kesempatan untuk membuktikan kemampuan pemecahan masalah, inovasi, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang menjadi kualitas utama seorang chartered accountant.

“Hal ini selaras dengan visi kami di ICAEW untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan global dalam dunia bisnis,” ujarnya, Rabu (17/4/2024).

IBC 2024 diikuti oleh beberapa universitas yang belum pernah berpartisipasi di ICAEW Indonesia Business Challenge. Dalam proses seleksi, IBC 2024 mengangkat beberapa tema aktual dalam dunia bisnis, seperti digitalisasi, teknologi baru, keberlanjutan, telah diintegrasikan ke dalam kasus yang harus diselesaikan oleh peserta, sehingga peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan akademis mereka dalam situasi yang realistis.

Salah satu perwakilan juri ICAEW IBC 2024, Andy Tjia menyebutkan, kerja sama tim merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam memilih pemenang. Dalam situasi dunia kerja, kerjasama adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah.

“Jadi kami mau lihat bagaimana mereka bisa bekerja sama. Selain itu, dari masa pendidikan berpindah memasuki dunia kerja itu kan sangat berbeda. Di dunia kerja, kita harus bisa problem solving isunya dan memberikan solusi yang jelas. Kami para juri melihat, dua tim yg dipilih sebagai pemenang memiliki hal itu. Mereka memiliki kerja sama tim, pemahaman akan studi kasus bisnis, dan juga memiliki pengetahuan technical yang baik,” ujarnya.