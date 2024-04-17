Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Unpad dan UGM Wakili Indonesia di Ajang Adu Ide Bisnis ASEAN

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |16:09 WIB
Unpad dan UGM Wakili Indonesia di Ajang Adu Ide Bisnis ASEAN
A
A
A

JAKARTA - Unpad dan UGM siap menjadi wakil Indonesia di ajang adu ide bisnis level ASEAN dan China. Di mana kedua tim dari kampus tersebut berhasil menjuarai Indonesia Business Challenge (IBC) yang digelar The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Ajang ini menawarkan kesempatan besar bagi mahasiswa terbaik di Indonesia untuk menunjukkan bakat terbaiknya di sektor keuangan.

ICAEW Head of Indonesia Conny Siahaan menjelaskan, kompetisi ini bukan hanya sekadar ajang untuk menunjukkan kecerdasan akademik, namun juga kesempatan untuk membuktikan kemampuan pemecahan masalah, inovasi, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang menjadi kualitas utama seorang chartered accountant.

“Hal ini selaras dengan visi kami di ICAEW untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan global dalam dunia bisnis,” ujarnya, Rabu (17/4/2024).

IBC 2024 diikuti oleh beberapa universitas yang belum pernah berpartisipasi di ICAEW Indonesia Business Challenge. Dalam proses seleksi, IBC 2024 mengangkat beberapa tema aktual dalam dunia bisnis, seperti digitalisasi, teknologi baru, keberlanjutan, telah diintegrasikan ke dalam kasus yang harus diselesaikan oleh peserta, sehingga peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan akademis mereka dalam situasi yang realistis.

Salah satu perwakilan juri ICAEW IBC 2024, Andy Tjia menyebutkan, kerja sama tim merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam memilih pemenang. Dalam situasi dunia kerja, kerjasama adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah.

“Jadi kami mau lihat bagaimana mereka bisa bekerja sama. Selain itu, dari masa pendidikan berpindah memasuki dunia kerja itu kan sangat berbeda. Di dunia kerja, kita harus bisa problem solving isunya dan memberikan solusi yang jelas. Kami para juri melihat, dua tim yg dipilih sebagai pemenang memiliki hal itu. Mereka memiliki kerja sama tim, pemahaman akan studi kasus bisnis, dan juga memiliki pengetahuan technical yang baik,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement