Ini Tips Tembus PTN Impian untuk Para Calon Mahasiswa

JAKARTA – Para calon mahasiswa pasti ingin tahu bagaimana memperjuangkan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diinginkan.

Jalur seleksi masuk PTN terbagi menjadi 3 yaitu, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri.

Dengan mempelajari beberapa trik dan cara belajar yang bisa dipahami untuk menunjang keberhasilan masuk ke PTN yang diinginkan, bisa dengan mengikuti les privat maupun les di luar, dengan mencari banyak teman untuk les bersama, atau pun dapat bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk tahu lebih banyak tentang cara tembus PTN.

Dikutip dari Komunitas Sahabat Inspirator Pejuang PTN 2025 memberikan tips agar tembus PTN, Berikut tipsnya, Minggu (7/4/2024):

1. Memilih program studi sesuai minat

Artinya dengan memilih program studi sesuai minat, memang sudah dari awal sudah tahu minat dan arah untuk memilih dengan tepat. Dan jangan memaksakan program studi yang tidak diminati, dari masuk SMA sudah harus tau minat dan bakat yang akan dipilih seperti apa, agar tidak penyesalan kedepannya atau istilah salah masuk jurusan.