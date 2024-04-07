Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Tips Tembus PTN Impian untuk Para Calon Mahasiswa

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |20:49 WIB
Ini Tips Tembus PTN Impian untuk Para Calon Mahasiswa
Masuk PTN Kampus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Para calon mahasiswa pasti ingin tahu bagaimana memperjuangkan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diinginkan.

Jalur seleksi masuk PTN terbagi menjadi 3 yaitu, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri.

Dengan mempelajari beberapa trik dan cara belajar yang bisa dipahami untuk menunjang keberhasilan masuk ke PTN yang diinginkan, bisa dengan mengikuti les privat maupun les di luar, dengan mencari banyak teman untuk les bersama, atau pun dapat bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk tahu lebih banyak tentang cara tembus PTN.

Dikutip dari Komunitas Sahabat Inspirator Pejuang PTN 2025 memberikan tips agar tembus PTN, Berikut tipsnya, Minggu (7/4/2024):

1. Memilih program studi sesuai minat

Artinya dengan memilih program studi sesuai minat, memang sudah dari awal sudah tahu minat dan arah untuk memilih dengan tepat. Dan jangan memaksakan program studi yang tidak diminati, dari masuk SMA sudah harus tau minat dan bakat yang akan dipilih seperti apa, agar tidak penyesalan kedepannya atau istilah salah masuk jurusan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement