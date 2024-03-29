Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UI Ungkap Kerugian Kemasan Sachet Bagi Ekonomi dan Lingkungan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |17:37 WIB
UI Ungkap Kerugian Kemasan Sachet Bagi Ekonomi dan Lingkungan
Universitas Indonesia Ungkap Soal Minuman Kemasan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) bersama Dietplastik Indonesia bekerjasama mengatasi polemik sampah plastik kemasan sachet dan pouch yang jumlahnya terus meningkat.

Rata-rata 1 orang di Indonesia dapat mengkonsumsi 4 kg sampah sachet per tahun, dengan konsumsi paling banyak dari produk makanan dan minuman instan. Jika konsumsi masyarakat terhadap produk dalam kemasan sachet dan pouch tidak diintervensi, maka sampah kemasan sachet dan pouch di tahun 2030 bisa mencapai lebih dari 1,1 juta ton.

Solusi guna ulang menjadi salah satu cara untuk dapat menggantikan kemasan sachet dan pouch dalam konsumsi masyarakat.

UI dan Dietplastik pun melakukan studi yang didapatkan estimasi nilai moneter dari biaya sosial plastik sachet dan pouch di Indonesia yang tidak terkelola dan mencemari lingkungan hidup berada di dalam rentang Rp1,19-Rp1,78 triliun setiap tahunnya.

Mayoritas dari biaya sosial tersebut berupa gangguan kesehatan, baik gangguan saluran pernafasan maupun kardiovaskular, yang diidap oleh masyarakat luas akibat keterpaparan mereka terhadap polutan hasil pembakaran sampah sachet dan pouch. Belum lagi nilai moneter dari dampak negatif yang berpengaruh dengan isu perubahan iklim. 

