HOME EDUKASI KAMPUS

Heboh Program Magang Bodong ke Jerman, Begini Penjelasan Swiss German University

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |20:02 WIB
Heboh Program Magang Bodong ke Jerman, Begini Penjelasan Swiss German University
Mahasiswa Indonesia Magang di Jerman (Foto: Okezone)
JAKARTA - Swiss German University (SGU) buka suara soal program magang bodong ke Jerman. Di mana sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), jaringan Internasional dengan korban ribuan mahasiswa.

TPPO ini bermodus program magang ke Jerman dengan korban 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia. Universitas bekerjasama dengan sebuah perusahaan lewat Program Magang Kampus Merdeka, namun ketika sampai di Jerman, para mahasiswa justru diminta bekerja kasar yang tak sesuai dengan jurusan mereka.

Swiss German University pun pastikan tidak terlibat didalamnya. Pasalnya, Swiss German University menjalankan program joint degree internasional secara resmi dan memiliki ijin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia.

Rektor Swiss German University Samuel P Kusumocahyo menegaskan, Swiss German University bekerjasama langsung dengan berbagai universitas negeri di Jerman. Swiss German University tidak pernah menggunakan perantara apa pun dalam menjalin kerja sama.

“Saya pastikan di sini bahwa program yang dijalankan oleh SGU adalah program pendidikan joint degree internasional, dimana mahasiswa SGU memiliki kesempatan untuk kuliah di universitas mitra kami di Jerman dan kemudian dilanjutkan dengan magang di industri yang berkaitan dengan studi mereka, bukan asal magang bekerja apa saja," tegas Samuel, dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

Telusuri berita edukasi lainnya
