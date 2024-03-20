Apakah Desil 3 dan 4 Bisa Lolos KIP Kuliah 2024? Simak Penjelasannya

JAKARTA - Apakah Desil 3 dan 4 bisa lolos KIP Kuliah 2024? Simak penjelasannya. Desil merupakan kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan bisa digunakan calon mahasiswa untuk mendaftar KIP Kuliah.

Saat ini pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024 telah dibuka sejak 12 Februari dan akan ditutup pada 31 Oktober 2024.

Lalu apakah Desil 3 dan 4 bisa lolos KIP Kuliah 2024? Berikut penjelasannya:

Ada 4 pengelompokan Desil rumah tangga dalam DTKS:

1. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1- 10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.

2. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20% dihitung secara nasional.

3. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21- 30% dihitung secara nasional.

4. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31- 40% dihitung secara nasional

Jadi, Desil 1 sampai dengan Desil 4 ini mencakup 40% masyarakat kelompok penduduk miskin dan hampir miskin.

Dengan demikian, berdasarkan kriteria di atas maka calon peserta KIP Kuliah 2024 masuk kelompok Desil 3 dan 4 peluang lolos KIP Kuliah lebih besar karena tergolong masyarakat miskin atau kurang mampu. Cakupan 40% juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin.

Pendaftaran KIP Kuliah 2024

1. Calon peserta mendaftar secara online melalui laman resmi KIP Kuliah https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/

2. Pilih tombol "Daftar" untuk membuat akun baru atau "Masuk" jika sudah memiliki akun.

3. Jika belum memiliki akun, daftar dengan memasukkan NISN, NPSN, NIK, dan alamat email aktif.

4. Sistem akan melakukan validasi data dan kelayakan peserta.

5. Jika validasi berhasil, sistem akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses melalui email.

6. Peserta yang telah mendaftar akan memilih jalur seleksi masuk perguruan tinggi, seperti SNBP, UTBK SNBT, Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN), Mandiri, dan lainnya.

7. Setelah langkah-langkah selesai, peserta telah menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem SNPMB sesuai jalur yang dipilih. Proses penyetaraan dengan sistem akan dilakukan melalui skema host to host.