HOME EDUKASI KAMPUS

BRIN Buka Kesempatan Mahasiswa Ikut Meneliti Matahari

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |09:33 WIB
BRIN Buka Kesempatan Mahasiswa Ikut Meneliti Matahari
Mahasiswa Meneliti Matahari (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka peluang dan kesempatan sebesar-besarnya kepada generasi muda dan mahasiswa untuk ikut terlibat dalam penelitian terkait matahari.

Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN Johan Muhamad mengatakan beberapa universitas yang telah terlibat dalam riset matahari, antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

"Kami berharap banyak universitas bisa bergabung bersama kami melalui berbagai macam skema, baik itu praktik kerja lapangan atau pun mengerjakan tugas akhir berupa skripsi, tesis, bahkan disertasi di BRIN untuk topik riset matahari dan aktivitasnya," kata Johan dalam dialog dikutip Antara, Minggu (17/3/2024).

Selain praktik kerja lapangan, BRIN juga menawarkan skema bagi generasi muda untuk terlibat dengan menjadi periset asisten melalui Program Manajemen Talenta.

Johan menuturkan skema itu bisa dimanfaatkan sebagai peluang oleh generasi muda untuk bisa menggunakannya, sehingga bisa terlibat langsung melakukan penelitian matahari.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
