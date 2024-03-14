Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Menuju Indonesia Emas 2024, UNPVJ Gelar Kuliah Umum

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:28 WIB
Menuju Indonesia Emas 2024, UNPVJ Gelar Kuliah Umum
Mahasiswi UPNVJ (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta menyelenggarakan kuliah umum yang menghadirkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan tema Komitmen Perguruan Tinggi Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Acara yang digelar di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika UPNVJ pada Kamis, 14 Maret 2024, ini menandai komitmen nasional dalam meningkatkan dunia pendidikan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Kuliah umum ini tidak hanya dihadiri mahasiswa aktif UPNVJ, tetapi juga para dosen dan tenaga pendidik yang turut serta dalam sesi diskusi yang sangat aktif.

Dalam sambutannya, Rektor UPNVJ Dr. Anter Venus, M.A.Kom, mengungkapkan bahwa "kehadiran sosok yang sangat berotoritas dalam memberikan pandangan terhadap masa depan bangsa ini menandai sebuah momen penting."

"Kuliah umum ini membahas tentang pentingnya persiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta berkomitmen pada negara," tutur Venus.

KSP Moeldoko menjelaskan dalam kuliah umum kali ini bahwa mengelola negara sebesar Indonesia tidak mudah, karena berhadapan dengan berbagai tantangan kompleks. Dia menyoroti perubahan yang cepat di dunia, termasuk terkait dampak pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik global seperti Perang Rusia-Ukraina dan konflik berkepanjangan Palestina-Israel yang turut berimbas ke Indonesia.

Telusuri berita edukasi lainnya
