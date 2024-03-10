JAKARTA - Universitas Indonesia menempati peringkat pertama kampus terbaik versi Scimago Media Rankings. Di bawahnya ada Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Berikut peringkat 60 universitas di Indonesia, yang dikutip dari scimagoir, Minggu (10/3/2024):
1 University of Indonesia
2 Gadjah Mada University
3 Diponegoro University
4 Airlangga University
5 Bogor Agricultural University
6 Brawijaya University
7 Bandung Institute of Technology
8 Universitas Negeri Sebelas Maret
9 Universitas Sumatera Utara
10 Padjadjaran University
11 Syiah Kuala University
12 Indonesia University of Education
13 Universitas Negeri Semarang
14 Universitas Negeri Yogyakarta
15 Lampung University
16 Universitas Negeri Padang
17 Sepuluh Nopember Institute of Technology
18 Hasanuddin University
19 Binus University
20 Universitas Pendidikan Ganesha