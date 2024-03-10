Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

60 Kampus Terbaik di Indonesia versi Scimago 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |13:09 WIB
60 Kampus Terbaik di Indonesia versi Scimago 2024
60 Kampus Terbaik di Indonesia. (Foto: okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Universitas Indonesia menempati peringkat pertama kampus terbaik versi Scimago Media Rankings. Di bawahnya ada Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Berikut peringkat 60 universitas di Indonesia, yang dikutip dari scimagoir, Minggu (10/3/2024):

1 University of Indonesia

2 Gadjah Mada University

3 Diponegoro University

4 Airlangga University

5 Bogor Agricultural University

6 Brawijaya University

7 Bandung Institute of Technology

8 Universitas Negeri Sebelas Maret

9 Universitas Sumatera Utara

10 Padjadjaran University

11 Syiah Kuala University

12 Indonesia University of Education

13 Universitas Negeri Semarang

14 Universitas Negeri Yogyakarta

15 Lampung University

16 Universitas Negeri Padang

17 Sepuluh Nopember Institute of Technology

18 Hasanuddin University

19 Binus University

20 Universitas Pendidikan Ganesha

Halaman:
1 2 3
