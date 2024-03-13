Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

2 Prodi Fisip UNS Terakreditasi Internasional dari AQAS

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |18:55 WIB
2 Prodi Fisip UNS Terakreditasi Internasional dari AQAS
2 Prodi Fisip UNS Terakreditasi Internasional. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyampaikan bahwa dua Program Studi (Prodi) di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) berhasil terakreditasi internasional dari Agency for Quality Assurance by Accreditation of Study Program (AQAS).

Lembaga akreditasi internasional yang berbasis di Jerman ini memberikan akreditasi kepada Prodi Ilmu Komunikasi dan Prodi Sosiologi FISIP UNS dalam pertemuan AQAS Standing Commission pada 26 Februari 2024 lalu.

Dekan FISIP UNS Ismi Dwi Astuti Nurhaeni mengatakan, penerbitan sertifikat akreditasi AQAS ini membuat kedua Prodi di FISIP UNS tersebut memiliki status terakreditasi internasional yang berlaku sampai 31 Maret 2030 mendatang.

UNS

Akreditasi tersebut menambah jumlah Prodi di FISIP UNS yang terakreditasi internasional, setelah sebelumnya Prodi Ilmu Administrasi Negara mendapat akreditasi internasional dari Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA).

“Dengan demikian, 75 persen dari seluruh Prodi sarjana di FISIP UNS telah terakreditasi internasional,” terang Prof. Ismi, Rabu (13/3/2024).

Dalam melakukan penilaian, tim ahli AQAS menggunakan tujuh kriteria yang mereprentasikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketujuh kriteria itu meliputi kurikulum, penjaminan mutu, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan kemahasiswaan, kualitas dosen, sarana prasarana, dan sistem informasi.

UNS

