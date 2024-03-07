Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perbanyak Talenta Digital RI, RMIT dan Infinite Learning Tandatangani Persetujuan Kerja Sama
RMIT dan Infinite Learning (Foto: Okezone)
JAKARTA - Perguruan tinggi ternama di Australia siap bekerjasama dalam pengembangan program vokasi untuk memenuhi kebutuhan talenta digital Indonesia.

Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University melakukan penandatanganan persetujuan untuk bekerjasama dengan Infinite Learning Indonesia di kampus RMIT pada Rabu (6/2/2024).

RMIT merupakan salah satu universitas terbaik di Australia yang memiliki kekuatan dalam bidang teknologi informasi, animasi, data sains dan ilmu-ilmu keteknikan lainnya. Sementara Infinite Learning Indonesia merupakan divisi pendidikan vokasi dari Infinite Studio yang berpusat di Nongsa Digital Park, Batam, Indonesia.

Penandatanganan persetujuan kerjasama ini mencakup rencana pendirian RMIT Infinite Academy yang akan memberikan pendidikan pada jenjang vokasi dan berfokus pada digitalisasi dan industri kreatif.

Salah satu misi dari pendirian akademi ini adalah untuk mengakselerasi pengembangan industri kreatif dan digital di Indonesia melalui pendidikan dan dukungan entrepreneurial.

Dalam sambutannya Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, Mukhamad Najib, menyebut penandatanganan persetujuan untuk kerjasama yang dilakukan RMIT University dan Infinite Learning sangat tepat momentumnya dan dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya dalam pengembangan sektor industri kreatif dan digital.

