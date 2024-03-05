Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sorak Sorai Mahasiswa Kedokteran di New York Sambut Kuliah Gratis

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |07:21 WIB
Sorak Sorai Mahasiswa Kedokteran di New York Sambut Kuliah Gratis
Mahasiswa senang ada kuliah gratis di new york (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Sebuah sekolah kedokteran di New York, Amerika Serikat (AS) menggratiskan biaya kuliah untuk seluruh mahasiswanya. Sontak, pernyataan tersebut disambut gembira oleh seluruh mahasiswa di sana.

Mengutip VOA Indonesia, Selasa (5/3/2024) Fakultas Kedokteran Albert Einstein College of Medicine mengumumkan lembaga pendidikan itu kini membebaskan biaya kuliah setelah mendapatkan donasi dari mantan profesor di sekolah Bronx.

“Dengan gembira saya umumkan bahwa mulai Agustus tahun ini, kuliah kedokteran Albert Einstein gratis,” papar Ketua Dewan Albert Einstein College of Medicine Ruth Gottesman.

Sebagai salah satu mantan profesor di sana, Ruth Gottesman telah mendonasikan USD1 miliar atau sekitar Rp15,7 triliun dari warisan David 'Sandy' Gottesman, suami Ruth Gottesman yang merupakan seorang investor terkenal di Wall Street.

Donasi tersebut dinilai sebagai salah satu sumbangan terbesar yang pernah diberikan kepada sekolah di AS dan merupakan sumbangan terbesar yang pernah diberikan kepada sekolah kedokteran.

"Hadiah transformasional ini bertujuan untuk menarik orang-orang berbakat dan beragam yang mungkin tidak memiliki sarana untuk mengejar pendidikan kedokteran," kata perguruan tinggi itu dalam pernyataannya.

