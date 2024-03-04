Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UI Bongkar soal Penerapan Pajak di Indonesia, Singgung Peran Gen Z

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |19:34 WIB
Mahasiswa UI Bongkar soal Penerapan Pajak di Indonesia, Singgung Peran Gen Z
UI Juata I DAC 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tiga mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) meraih Juara 1 dalam Digital Accounting Competition 2024 yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Muda wilayah Jawa Timur Komisariat Jember.

Ketiga mahasiswa tersebut berasal dari program studi Ilmu Administrasi Niaga FIA UI Angkatan 2022, yaitu Muhammad Reza Pahlefy, Brian Egbert, dan Muhammad Firza Arizian.

Dalam kompetisi yang diselenggarakan pada 25 Desember 2023 hingga 25 Februari 2024 tersebut, ketiganya mengangkat subtema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dampak PPN terhadap penerimaan pajak yang sangat signifikan.

Tema tersebut dipilih karena berkaitan erat dengan aspek-aspek bisnis, terutama dalam konteks proses produksi dan distribusi suatu barang atau jasa. Mereka juga menyoroti peran sentral Generasi Z dalam pengambilan kebijakan pajak.

Muhammad Reza Pahlefy mengatakan, PPN dikenal sebagai money maker bagi pemerintah karena memberikan kontribusi besar terhadap total penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Namun, meskipun hampir semua penduduk pernah membayar PPN, masih banyak yang belum sadar dengan kontribusi pajak yang mereka berikan pada PPN. Faktor ini mendorong kami menyoroti pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya Generasi Z, akan peran PPN dalam konteks perpajakan.

