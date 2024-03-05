Ternyata Ini Cara Menentukan Awal Ramadhan Berdasarkan Ilmu Astronomi

JAKARTA - Ternyata ini cara menentukan awal Ramadhan berdasarkan ilmu astronomi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1445 H pada 10 Maret 2024 atau 29 Syaban 1445 H.

Hasil dari Sidang Isbat Kemenag digunakan pemerintah sebagai penentuan 1 Ramadhan 2024.

Jauh sebelum itu, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 H pada Senin, 11 Maret, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

Munculnya perbedaan 1 Ramadhan berpotensi terjadi, karena perbedaan tersebut bisa timbul bukan karena metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), melainkan karena kriteria yang berbeda.

Lalu bagaimana menentukan awal Ramadhan berdasarkan ilmu astronomi? Berikut ulasannya.

Profesor Riset Astronomi Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa BRIN Thomas Djamaluddin menjelaskan soal kapan 1 Ramadhan 2024.

Penetapan 1 Ramadhan 2024 dimulai dapat ditentukan berdasarkan kriteria astronomi yakni menggunakan hisab global.

"Kita gunakan hisab global. Pada Maghrib 10 Maret 2024, bulan belum memenuhi kriteria visibilitas hilal baru MABIMS dan kriteria Odeh di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, awal Ramadhan diprediksi jatuh pada 12 Maret 2024," kata Thomas dalam penjelasannya.