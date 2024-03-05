Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Ini Cara Menentukan Awal Ramadhan Berdasarkan Ilmu Astronomi

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |18:02 WIB
Ternyata Ini Cara Menentukan Awal Ramadhan Berdasarkan Ilmu Astronomi
Cara Menentukan Awal Ramadhan Berdasarkan Ilmu Astronomi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini cara menentukan awal Ramadhan berdasarkan ilmu astronomi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1445 H pada 10 Maret 2024 atau 29 Syaban 1445 H.

Hasil dari Sidang Isbat Kemenag digunakan pemerintah sebagai penentuan 1 Ramadhan 2024.

Jauh sebelum itu, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 H pada Senin, 11 Maret, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

Munculnya perbedaan 1 Ramadhan berpotensi terjadi, karena perbedaan tersebut bisa timbul bukan karena metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), melainkan karena kriteria yang berbeda.

Lalu bagaimana menentukan awal Ramadhan berdasarkan ilmu astronomi? Berikut ulasannya.

Profesor Riset Astronomi Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa BRIN Thomas Djamaluddin menjelaskan soal kapan 1 Ramadhan 2024.

Penetapan 1 Ramadhan 2024 dimulai dapat ditentukan berdasarkan kriteria astronomi yakni menggunakan hisab global.

"Kita gunakan hisab global. Pada Maghrib 10 Maret 2024, bulan belum memenuhi kriteria visibilitas hilal baru MABIMS dan kriteria Odeh di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, awal Ramadhan diprediksi jatuh pada 12 Maret 2024," kata Thomas dalam penjelasannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement