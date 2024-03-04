Benarkah Pakai Topi Terbalik Bisa Mencegah Serangan dari Harimau?

JAKARTA - Benarkah pakai topi terbalik bisa mencegah serangan dari harimau? Pasalnya serangan harimau adalah bukti konflik yang terjadi saat ini antara manusia dan satwa liar.

Harimau, hewan liar, adalah salah satu hewan paling berbahaya, bersama dengan singa. Namun singa menyerang dari depan, sedangkan harimau berusaha menyerang korbannya dari belakang.

Untuk menangkap mangsanya, kucing besar ini mengelilinginya, lalu memperkecil lingkarannya sedikit demi sedikit.Tapi dikabarkan ada cara dalam mencegah serangan dari harimau. Salah satunya menggunakan topi terbalik.

BACA JUGA: 5 Contoh Teks Eksposisi Bahasa Jawa Berbagai Topik

Lantas benarkah pakai topi terbalik bisa mencegah serangan dari harimau? Mengutip Downtoearth Rahul Shukla, Dewan Penasihat Satwa Liar Uttar Pradesh mengatakan beberapa pengalaman yang bertemu harimau lebih baik menggunakan topi terbalik dengan ada gambar muka wajah. Itu menandakan bahwa Anda tetap waspada dengan apapun.

Sebab, gaya penyerangan harimau adalah melihat mangsa atau buronannya lengah barulah disergap.