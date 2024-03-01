Ikuti Tryout UTBK SNBT 2024 Hanya di Okezone.com

JAKARTA - Pelaksanaan SNBT 2024 akan dimulai pada 21 Maret 2024. Para calon mahasiswa baru harus mengetahui rangkaian tahapan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024.

SNBT 2024 menjadi salah satu cara mahasiswa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian.

Dalam proses SNBT, para calon mahasiswa baru akan mengikuti Uji Tulis Berdasarkan Komputer (UTBK) demi masuk PTN impian.

Materi pada tes SNBT akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam Bahasa Indonesia, juga literasi dalam Bahasa Inggris.

Peserta UTBK SNBT 2924 harus memiliki Akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB Siswa.

Registrasi Akun SNPMB Siswa dapat dilakukan di Portal SNPMB. Peserta yang dapat mengikuti UTBK SNBT 2024 adalah siswa SMA/SMK/MA Kelas 12 atau kelas terakhir pada tahun 2024 dan Lulusan SMA/SMK/MA Sederajat tahun 2022 dan 2023.

Sebelum mencoba mendaftar SNBT 2024, alangkah baiknya mengikuti Tryout UTBK SNBT 2024 di Okezone.com secara gratis yang berisi soal-soal latihan.

Ingin masuk ke Perguruan Tinggi Negeri impianmu? Mulai persiapan SNBT dari sekarang dengan Tryout Okezone 2024

Setiap orang bisa berpartisipasi dengan syarat melakukan registrasi

Dalam Tryout UTBK SNBT 2024 di Okezone, terdapat leaderboard bagi para peserta try out dan terdapat entry point yang bisa membawa user kembali ke dalam portal Okezone

Para calon mahasiswa baru bisa mengunjungi laman https://tryout.okezone.com/#. Kemudian klik Mulai Try Out.

Setelah itu, para peserta yang mengikuti Tryout UTBK SNBT 2024 di Okezone, bisa register terlebih dahulu jika belum mempunyai akun Orion.

Jika sudah teregistrasi, bisa login dengan akun Orion maupun login dengan email dan password.

Dalam Tryout UTBK SNBT 2024 berisi 155 soal dengan waktu pengerjaan 180 menit.

Peraturan Tryout SNBT 2024

- Tryout Online SNBT Okezone 2024 di peruntukan bagi seluruh siswa/i dari semua jurusan.

- Setiap peserta harus melakukan login terlebih dahulu sebelum bisa mengikut Tryout Online SNBT Okezone 2024.

- Terdapat 2 jenis tes pada Tryout Online SNBT Okezone 2024 , yaitu tes skolastik dan literasi yang akan terbagi lagi menjadi beberapa subtes.

- Para peserta diberikan kebebasan dalam mengerjakan soal dan tidak harus dikerjakan secara berurutan.

- Peserta diberikan waktu untuk mengerjakan - Tryout Online SNBT Okezone 2024 selama 180 menit dan jika waktu habis maka jawaban akan di-submit secara otomatis.

- Setiap jawaban benar akan mendapatkan poin, sedangkan jawaban kosong dan salah tidak mendapatkan poin.

- Peserta dapat mengetahui nilai setelah selesai mengerjakan Tryout Online SNBT Okezone 2024.

- Setiap peserta dapat mengerjakan Tryout Online SNBT Okezone 2024 secara berulang.