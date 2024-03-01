Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dosen UPNVJ Bahas Pentingnya Komunikasi Krisis

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |16:50 WIB
Dosen UPNVJ Bahas Pentingnya Komunikasi Krisis
Dosen UPNVJ Bahas Pentingnya Komunikasi Krisis (Foto: Dokumentasi UPNVJ)
A
A
A

JAKARTA - Dosen Prodi S2 Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta Dr. Fitria Ayuningtyas membahas pentingnya komunikasi krisis.

“Komunikasi krisis adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk merespons situasi krisis,” kata Fitria dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Hal ini disampaikan Fitria saat menjadi salah satu speaker di acara Lecture Series tersebut dengan mengusung tema Crisis Communication: Lessons from Indonesia secara online.

Fitria mengangkat tema tentang Crisis Communication: Lessons from Indonesia mengenai Political Dynasty yang terjadi saat Presidential Election 2024 di Indonesia pada 14 Februari 2024.

Fitria menyebutkan rencana manajemen krisis perlu dikembangkan untuk meminimalkan dampaknya.. Karena jika bersikap berdiam diri atau no comment, maka persepsi, asumsi dan pemikiran orang-orang akan menjadi tidak dapat terkendali.

