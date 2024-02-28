Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pendaftaran SNBP Diperpanjang Hingga Besok 29 Februari 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |19:45 WIB
Pendaftaran SNBP Diperpanjang Hingga Besok 29 Februari 2024
Pendaftaran SNBP diperpanjang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) diperpanjang hingga 29 Februari 2029. Sebelumnya, batas pendaftaran SNBP ditutup pada 28 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2024 Ganefr menjelaskan, perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya masih banyak siswa yang eligible belum menyelesaikan pendaftaran.

“Berdasarkan hasil evaluasi dari jumlah siswa yang eligible, masih banyak siswa yang belum

menyelesaikan proses pendaftaran SNBP,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2024).

Untuk itu, SNPMB memberikan kesempatan kepada peserta yang belum menyelesaikan proses

pendaftaran SNBP untuk melakukan pendaftaran dan menyelesaikan pendaftaran SNBP paling lambat tanggal 29 Februari 2024, pukul 15.00 WIB.

Link Pendaftaran

Siswa bisa melakukan pendaftaran melalui laman https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ atau melalui https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ hingga 28 Februari 2024.

Pendaftaran SNBP ini bagi siswa eligible dan sudah simpan permanen akun SNPMB 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement