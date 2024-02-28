Pendaftaran SNBP Diperpanjang Hingga Besok 29 Februari 2024

JAKARTA – Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) diperpanjang hingga 29 Februari 2029. Sebelumnya, batas pendaftaran SNBP ditutup pada 28 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2024 Ganefr menjelaskan, perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya masih banyak siswa yang eligible belum menyelesaikan pendaftaran.

“Berdasarkan hasil evaluasi dari jumlah siswa yang eligible, masih banyak siswa yang belum

menyelesaikan proses pendaftaran SNBP,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2024).

Untuk itu, SNPMB memberikan kesempatan kepada peserta yang belum menyelesaikan proses

pendaftaran SNBP untuk melakukan pendaftaran dan menyelesaikan pendaftaran SNBP paling lambat tanggal 29 Februari 2024, pukul 15.00 WIB.

Link Pendaftaran

Siswa bisa melakukan pendaftaran melalui laman https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ atau melalui https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ hingga 28 Februari 2024.

Pendaftaran SNBP ini bagi siswa eligible dan sudah simpan permanen akun SNPMB 2024.