Latar Belakang Pendidikan Nagita Slavina yang Ternyata Bukan Kaleng-Kaleng

JAKARTA- Mengulik latar belakang pendidikan Nagita Slavina yang ternyata bukan kaleng-kaleng. Wanita kelahiran 17 Februari 1988 ternyata menjadi sosok wanita yang sukses di kalangan muda.

Apalagi ibu dari Rafathar menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk sukses sebagai pengusaha. Untuk itu beberapa warganet penasaran mengenai latar belakang pendidikan Nagita Slavina.

Berikut latar belakang pendidikan Nagita Slavina yang ternyata bukan kaleng-kaleng:

Sejak masa sekolah Nagita sudah aktif berkecimpung di dunia film. Nagita mengenyam pendidikan SMA di SMA Al Azhar Syifa Budi Kemang.

Sembari menjalani kehidupan SMA, Nagita juga aktif membantu ibunya sebagai co-executive producer dan sebagai aktor.

Lulus dari SMA Al-Azhar, Nagita melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Nagita hanya berkuliah selama 2 tahun di UI karena ia memilih untuk melanjutkan pendidikan di Australia.

Pada tahun 2009, Nagita Slavina berkuliah di Australian National University (ANU) Jurusan Commerce, fakultas ANU College of Business and Economics. Ia mendapat gelar ekonominya disini. Setelah lulus, Nagita sempat belajar memasak di sekolah kuliner ternama Le Cordon Bleu London.