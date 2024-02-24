Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Nagita Slavina yang Ternyata Bukan Kaleng-Kaleng

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |10:27 WIB
Latar Belakang Pendidikan Nagita Slavina yang Ternyata Bukan Kaleng-Kaleng
Ilustrasi latar belakang pendidikan Nagita Slavina (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik latar belakang pendidikan Nagita Slavina yang ternyata bukan kaleng-kaleng. Wanita kelahiran 17 Februari 1988 ternyata menjadi sosok wanita yang sukses di kalangan muda.

Apalagi ibu dari Rafathar menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk sukses sebagai pengusaha. Untuk itu beberapa warganet penasaran mengenai latar belakang pendidikan Nagita Slavina.

Berikut latar belakang pendidikan Nagita Slavina yang ternyata bukan kaleng-kaleng:

Sejak masa sekolah Nagita sudah aktif berkecimpung di dunia film. Nagita mengenyam pendidikan SMA di SMA Al Azhar Syifa Budi Kemang.

Sembari menjalani kehidupan SMA, Nagita juga aktif membantu ibunya sebagai co-executive producer dan sebagai aktor.

Lulus dari SMA Al-Azhar, Nagita melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Nagita hanya berkuliah selama 2 tahun di UI karena ia memilih untuk melanjutkan pendidikan di Australia.

Pada tahun 2009, Nagita Slavina berkuliah di Australian National University (ANU) Jurusan Commerce, fakultas ANU College of Business and Economics. Ia mendapat gelar ekonominya disini. Setelah lulus, Nagita sempat belajar memasak di sekolah kuliner ternama Le Cordon Bleu London.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/36/3187740//rans_simba_targetkan_gelar_juara_ibl_2026-yda7_large.jpg
RANS Simba Bogor Pasang Target Tinggi IBL 2026, Raffi Ahmad: Semoga Kepeleset Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182839//fahmi_bo-8Tnr_large.jpg
Fahmi Bo Akhirnya Diizinkan Pulang usai Jalani Operasi Kantong Empedu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182522//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-5TfJ_large.JPG
Raffi Ahmad Tanggung Penuh Biaya Rumah Sakit, Operasi dan Rawat Inap VIP untuk Fahmi Bo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182521//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-T6Pb_large.jpeg
Fahmi Bo Ternyata Jalani Operasi Pengangkatan Kantung Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182090//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco_ahmad-z2ve_large.jpg
Dasco hingga Raffi Ahmad Jenguk Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/629/3181698//rayyanza-2q3r_large.jpg
Momen Gemas Rayyanza Jadi Host Podcast
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement