Ratusan Relawan Mahasiswa Indonesia Sukseskan Pemilu 2024 di Singapura

JAKARTA – Usai sudah perhelatan politik Indonesia yang disebut-sebut sebagai pemilihan umum terbesar di dunia. Pemilu 2024 mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif.

Di singapura, tercatat 57 ribu daftar pemilih tetap yang mendapatkan undangan pencoblosan pada Minggu 11 Februari 2024 lalu. Namun, hanya 18 ribu pemilih yang datang dan menggunakan hak suaranya. Proses penghitungan suara sudah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan penghitungan suara pos pada 15 Februari 2024.

”Pemilih pada pemilu 2024 memang tidak sebanyak pemilih pada 2019, sebab utamanya adalah karena bersamaan dengan libur panjang tahun baru Imlek,” jelas Salah satu dari enam Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Singapura M. Nadhif Haryadipta, Sabtu (17/2/2024).

Mahasiswa tahun ketiga National University Singapore (NUS) ini mengekspresikan kebahagiaanya karena perhelatan besar tersebut berjalan lancar.

”Antrian hanya tiga puluh menit, tidak ada keluhan dari pemilih, semua relawan bekerja profesional dan kawan-kawan mahasiswa banyak yang terlibat sebagai relawan,” ujarnya.

Keterlibatan pelajar mahasiswa Indonesia di Singapura memang menjadi salah satu kontributor suksesnya pelaksanaan pemilu 2024 di Singapura. Tak kurang dari 200 pelajar mahasiswa menjadi relawan diantara enam ratusan relawan di beragam lini.

Ada yang menjadi petugas TPS, pengamanan, pengawas pemilu, medi, informasi, pendaftaran hingga konsumsi. Michele, mahasiswi tahun pertama di NUS mengatakan dia tidak keberatan untuk menghabiskan libur panjang tahun baru China di KBRI Singapura untuk mengikuti bimbingan teknis, gladi bersih hingga mengawal proses pemungutan suara dan penghitungan suara.