HOME EDUKASI SEKOLAH

Alasan Kenapa Pemilu Indonesia Selalu Diadakan Setiap Hari Rabu

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |16:28 WIB
JAKARTA - Alasan kenapa pemilu Indonesia selalu diadakan setiap hari Rabu. Pada tahun ini, Pemilu 2024 bertepatan pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

Perlu diingat, Pemilu tahun 2014 dan 2019 juga diadakan pada hari Rabu. Tepatnya Pemilu 2014 pada tanggal 9 Juli 2014 dan Pemilu 2019 pada 17 April 2019.

Lalu, kenapa pemilu Indonesia selalu diadakan setiap hari Rabu? Berikut penjelasannya:

Mengacu penjelasan Plt Ketua KPU Ilham Saputra pada 2022, Pemilu 2024 pada 14 Februari. Menurutnya, tanggal tersebut akan jatuh di hari Rabu atau sama seperti hari penyelenggaraan pemilu selama ini.

“Jadi 14 Februari ini hari Rabu. Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR,” kata Ilham seperti dilansir laman Kominfo.

Penetapan Pemilu pada 14 Februari 2024 ditetapkan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penetapan Jadwal Pemilu Serentak 2024 yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin 24 Januari 2022.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, tanggal tersebut akan memberikan ruang terkait penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu dengan Pilkada Serentak 2024 yang pemungutan suaranya akan digelar pada bulan November.

“Ini akan memberikan ruang dengan adanya Pilkada Serentak (2024) yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November. Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya,” jelas Tito.

