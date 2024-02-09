Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar Indonesia Raih Banyak Medali di Ajang Kompetisi Inovasi hingga Riset Thailand Inventors 2024

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |10:15 WIB
Pelajar Indonesia Raih Banyak Medali di Ajang Kompetisi Inovasi hingga Riset Thailand Inventors 2024
Pelajar Indonesia Meraih Medali di Thailand Inventors 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Peneliti Labschool Cibubur meraih medali di ajang Thailand Investors 2024. Hal tersebut diperoleh lima tim peneliti muda Indonesia yang terdiri dari tiga puluh pelajar SMA Labschool Cibubur.

Adapun raihannya berupa dua medali emas, tiga medali perak dan satu kategori penghargaan khusus dalam ajang Internasional Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposittion (IPITEX) di Thailand.

Ajang IPITEX atau yang dikenak dengan Thailand Inventors 2024 digelar di Bangkok 2-6 Februari 2024. Ajang ini mengkompetisikan inovasi, riset dan penemuan teknologi yang diselenggarakan Pemerintah Thailand, di bawah Dewan Riset Nasional Thailand (NRCT).

Ajang ini diikuti oleh 25 negara dengan 600 karya penelitian dan penemuan. Mereka berasal dari Thailand sebagai tuan rumah, Korea Selatan, China, Taiwan, Kroasia, Polandia, Saudi Arabia, Rusia, Iran, Singapura, India, Inggris, Mesir, Jepang, Malaysia, Sudan, Kanada dan lainnya.

Selain diikuti peneliti muda, IPITEX 2024 diikuti peneliti mahasiswa, perusahaan swasta dan para peneliti dari lembaga riset negara peserta.

SMA Labschool Cibubur menjadi sebagai salah satu peserta dari Indonesia dengan mengirimkan 5 tim yang terbagi dalam 4 kategori penelitian dan penemuan yaitu konstruksi, teknologi, personal care, dan perlindungan lingkungan hidup.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement