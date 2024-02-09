Pelajar Indonesia Raih Banyak Medali di Ajang Kompetisi Inovasi hingga Riset Thailand Inventors 2024

JAKARTA - Tim Peneliti Labschool Cibubur meraih medali di ajang Thailand Investors 2024. Hal tersebut diperoleh lima tim peneliti muda Indonesia yang terdiri dari tiga puluh pelajar SMA Labschool Cibubur.

Adapun raihannya berupa dua medali emas, tiga medali perak dan satu kategori penghargaan khusus dalam ajang Internasional Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposittion (IPITEX) di Thailand.

Ajang IPITEX atau yang dikenak dengan Thailand Inventors 2024 digelar di Bangkok 2-6 Februari 2024. Ajang ini mengkompetisikan inovasi, riset dan penemuan teknologi yang diselenggarakan Pemerintah Thailand, di bawah Dewan Riset Nasional Thailand (NRCT).

Ajang ini diikuti oleh 25 negara dengan 600 karya penelitian dan penemuan. Mereka berasal dari Thailand sebagai tuan rumah, Korea Selatan, China, Taiwan, Kroasia, Polandia, Saudi Arabia, Rusia, Iran, Singapura, India, Inggris, Mesir, Jepang, Malaysia, Sudan, Kanada dan lainnya.

Selain diikuti peneliti muda, IPITEX 2024 diikuti peneliti mahasiswa, perusahaan swasta dan para peneliti dari lembaga riset negara peserta.

SMA Labschool Cibubur menjadi sebagai salah satu peserta dari Indonesia dengan mengirimkan 5 tim yang terbagi dalam 4 kategori penelitian dan penemuan yaitu konstruksi, teknologi, personal care, dan perlindungan lingkungan hidup.