HOME EDUKASI KAMPUS

Masyarakat Bisa Tebus Ijazah Gratis, Ini Caranya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |09:19 WIB
Masyarakat Bisa Tebus Ijazah Gratis, Ini Caranya
Program Tebus Ijazah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo meningkatkan kualitas hidup masyarakat tak mampu melalui program Tebus Ijazah. 

Menurut Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, program Tebus Ijazah merupakan inisiatif di bidang pendidikan, yang menjadi salah satu prioritas Kementerian BUMN.

“Melalui program tersebut, Asuransi Jasindo memberikan bantuan dana pendidikan dalam bentuk pelunasan tunggakan SPP kepada 11 alumnus SMA YPI Darussalam Ciputat yang berasal dari keluarga pra sejahtera,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/2/2024).

Setelah menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA), banyak dari alumni yang menjajaki dunia kerja sebagai awal dari perjalanan menuju kemandirian finansial dan pengembangan karir. 

Namun, harapan ini terhambat dalam pemenuhan ijazah yang menjadi syarat utama bukti kelulusan.

