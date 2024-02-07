Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Syarat Kualitas Pendidikan RI Bisa Meningkat

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |14:33 WIB
Syarat Kualitas Pendidikan RI Bisa Meningkat
Syarat Pendidikan Indonesia Meningkat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PPI Dunia kembali menggelar diskusi dengan para diaspora di berbagai negara. Kali ini tema yang diangkat menggali gagasan diaspora untuk pembangunan manusia Indonesia.

Pelajar Indonesia di University of California, Berkeley, Amerika Serikat, Ratih Ayu Apsari memberikan apresiasi kepada para guru dan calon guru di Tanah Air. Dirinya menilai sudah menunjukkan semangat dan kepedulian yang besar dalam berlatih memfasilitasi pengembangan peserta didik.

“Namun, para guru ini perlu didukung dengan tersedianya sumberdaya pendidikan yang lebih memadai dan berkeadilan, supaya peningkatan kualitas layanan pendidikan terus lebih baik,” ujar Ratih, Rabu (7/2/2024).

Terkait peran diaspora dalam usaha kolektif perbaikan pendidikan Tanah Air, Ratih menilai para diaspora bisa menjadi "role model" dalam profesi atau bidang tertentu bagi para siswa di Indonesia. Dia mencontohkan pengenalan contoh figur wanita yang berkarir di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, dan Math) sudah diberikan sejak pendidikan usia dini di Amerika Serikat. Peran diaspora pelajar dan praktisi di luar negeri sebagai role model pelajar di Tanah Air ini akan difasilitasi secara optimal dalam kelas-kelas inspirasi.

Hal senada diungkap juga olehpelajar Indonesia di University of Waikato, Selandia Baru, Atu Bagus Wiguna. Menurutnya, pemerataan akses pendidikan perlu sejalan dengan peningkatan kualitasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement