AICIS 2024 Hasilkan Semarang Charter, Ini 9 Poinnya

JAKARTA - Pertemuan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-23 tahun 2024 yang diselenggarakan di UIN Walisongo menghasilkan Semarang Charter (Piagam Semarang)

Semarang Charter dibacakan oleh Plt Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar Ali pada Closing Ceremony AICIS ke-23 tahun 2024 di Hotel Padma, Semarang, Sabtu malam (3/2/2024).

Berikut ini adalah sembilan butir Semarang Charter yang telah dikukuhkan dalam AICIS ke-23 tahun 2024.

1. Keyakinan, tradisi, dan praktik keagamaan di seluruh dunia begitu kaya, beragam, dan tidak bisa ditafsirkan secara monolitik, sehingga masing-masing perlu mengenali dan menghormati keragaman ini sebagai sumber kekuatan dan pemahaman dalam merespons krisis kemanusiaan.

2. Dalam menghadapi krisis kemanusiaan akhir-akhir ini, komunitas agama-agama harus bersama-sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk meringankan penderitaan, membangun solidaritas, dan menciptakaan keadilan dan kesetaraan.