HOME EDUKASI KAMPUS

Plt Rektor UNS Mewisuda 900 Lulusan

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |13:59 WIB
Plt Rektor UNS Mewisuda 900 Lulusan
Wisuda Mahasiswa UNS. (Foto: Okezone.com/UNS)
A
A
A

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Chatarina Muliana mewisuda sebanyak 900 lulusan UNS. Wisuda diselenggarakan secara luring dan daring di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS, hari ini.

Chatarina Muliana menyampaikan, atas nama pimpinan UNS mengucapkan selamat dan sukses kepada 900 wisudawan atas keberhasilan yang telah diraih.

“Setelah kami lepas kalian semua, segera menempuh hidup bermasyarakat, dengan memberikan kontribusi terbaik untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” ujar Chatarina, Sabtu (27/1/2024).

Chatarina mengatakan, proses wisuda dengan memindahkan tali kuncir topi toga dari kiri ke kanan telah selesai dilakukan. Hal ini merupakan harapan, jika semasa kuliah lebih banyak menggunakan otak kiri atau hardskill, maka setelah kalian lulus diharapkan akan lebih banyak menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan imajinasi, inovasi, kreativitas hingga softskill lainnya.

Menurut Chatarina, kemampuan tersebut diyakini dapat mendorong munculnya ide-ide baru dan segar, yang akan mendukung kemampuan bersaing dan kesuksesan karier di masa depan.

“Nilai IPK yang tinggi, prestasi cumlaude yang kalian raih hanyalah sekadar pintu masuk untuk meraih pekerjaan yang lebih layak, tetapi nilai-nilai karakter yang kalian miliki yang ada pada diri kalian merupakan kunci kesuksesan karier dan hidup saudara,” imbuh Chatarina.

Halaman:
1 2
