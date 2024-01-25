Berikut Ketentuan Penting dan Jenis Materi UTBK-SNBT 2024 yang Perlu Diketahui Peserta

JAKARTA - Berikut ketentuan penting dan jenis materi UTBK-SNBT 2024 yang perlu diketahui peserta.

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), yang didasarkan pada hasil ujian tulis berbasis komputer (UTBK) menjadi salah satu jalur yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa dalam mendaftar Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024.

Untuk itu, penting untuk mengetahui apa saja ketentuan dan materi yang diujikan dalam UTBK-SNBT 2024. Dalam SNBT 2024, terdapat beberapa perubahan dalam ketentuannya. Salah satu perubahan yang diberlakukan, adalah adanya penambahan jenis soal berupa isian singkat.

Akan tetapi, SNBT 2024 tetap menitikberatkan pada materi ujian yang melibatkan Tes Potensi Skolastik (TPS), penalaran matematika, dan kemampuan literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Ketentuan Penting UTBK-SNBT 2024

Berikut ketentuan penting dan jenis materi UTBK-SNBT 2024 nyang perlu diketahui peserta:

● Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak satu kali.

● Hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN ntahun 2024

● SNBT 2024 dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh PTN yang ndituju.

● Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 tidak dapat mengikuti UTBK-SNBT 2024.

● Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024 tidak dapat mengikuti seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.

● Peserta yang dinyatakan lulus melalui Jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.

● Ujian dilakukan dalam dua gelombang, dengan total 14 hari dan 28 sesi (2 sesi setiap harinya).

● Peserta tunanetra atau memiliki hambatan visual akan mempunyai jadwal dan waktu tes yang khusus.

● Alokasi waktu untuk UTBK-SNBT 2024 adalah 195 menit, dan setiap peserta akan menerima hasil tes secara individual. Persyaratan Peserta UTBK-SNBT 2024

● Peserta harus memiliki Akun SNPMB Siswa. Registrasi Akun SNPMB Siswa dapat dilakukan di Portal SNPMB.

● Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

● Siswa SMA/SMK/MA Kelas 12 pada tahun 2024 atau Peserta didik Paket C tahun 2024 dengan umur maksimal 22 tahun (per 1 Juli 2024). Siswa yang belum mempunyai ijazah harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan:

○ identitas, meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN;

○ pas foto terbaru (berwarna);

○ tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah;

○ stempel/cap sekolah.