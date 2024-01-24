Jadwal Pelaksanaan UTBK 2024 untuk Kelas 12 dan Gap Year

JAKARTA - Jadwal pelaksanaan UTBK 2024 untuk kelas 12 dan gap year akan dibahas dalam artikel ini.

Penting untuk mengetahui informasi mengenai kapan jadwal pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2024 bagi siswa kelas 12 hingga siswa gap year. Ini menjadi kesempatan bagi para siswa dengan status tersebut untuk dapat melanjutkan studi perguruan tinggi lanjutan.

Calon mahasiswa yang mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024 diharuskan mengikuti UTBK sebagai bagian dari persyaratan.

Muncul pertanyaan terkait apakah siswa gap year yang mengambil jeda dari pendidikan formal dapat mengikuti UTBK untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi.

Jawabannya, iya, siswa gap year dapat mengikuti UTBK untuk mendaftarkan diri dalam SNBT 2024. Untuk itu, menarik untuk melihat kapan jadwal pelaksanaan UTBK 2024.

Berikut ini jadwal pelaksanaan UTBK 2024 untuk kelas 12 dan gap year

Melansir dari situs SNPMB BPPP Kemdikbud pada Rabu (24/1/2024), pelaksanaan UTBK 2024 Gelombang 1 dijadwalkan berlangsung pada 30 April dan 2 hingga 7 Mei 2024. Sementara itu, pelaksanaan UTBK 2024 Gelombang 2 dijadwalkan pada 14 hingga 20 Mei 2024.

Jika melihat secara rinci, maka jadwal lengkap pelaksanaan UTBK 2024 adalah sebagai berikut:

- Pembuatan Akun SNPMB: 8 Januari – 15 Februari 2024

- Pendaftaran UTBK SNBT 2024: 21 Maret – 5 April 2024

- Pelaksanaan UTBK 2024 Gelombang 1: 30 April dan 02 – 7 Mei 2024

- Pelaksanaan UTBK 2024 Gelombang 2: 14 – 20 Mei 2024

- Pengumuman Hasil SNBT: 13 Juni 2024

- Masa Unduh Sertifikat UTBK: 17 Juni – 31 Juli 2024