Hari Gizi Nasional 2024: 47% Orang Indonesia Emotional Eating, Pelajari Bedanya dengan Mindful Eating

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional 2024, survei kesehatan terkini merilis riset terkait kebiasaan makan masyarakat Indonesia.

Riset membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kebiasaan emotional eating dibandingkan mindful eating yang dinilai dapat memberikan dampak stress yang tinggi.

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Health Collaborative Center (HCC), mereka menemukan fakta bahwa 47% atau 5 dari 10 orang Indonesia menunjukkan perilaku emotional eating dibandingkan perilaku mindful eating

Survei yang diberi judul “Mindful Eating Study” ini melibatkan 1158 responden dari 20 provinsi di seluruh Indonesia. Lantas, apa beda diantara keduanya?

Pendiri dan Ketua Tim Peneliti HCC Ray Wagiu Basrowi, menjelaskan perbedaan antara mindful eating dan emotional eating. Meskipun ada banyak jenis perilaku makan manusia, akan tetapi mindful eater dan emotional eater menjadi dua perilaku makan yang paling banyak diteliti di dunia kesehatan.

Pengertian dan Manfaat Menerapkan Mindful Eating

Mindful eating adalah sebuah teknik perilaku makan yang membuat manusia mampu mengelola kebiasaan makannya dengan baik. Dengan menerapkan teknik mindful eating, manusia akan lebih dapat menikmati makanan yang dimakannya.

Tidak hanya itu, Ray juga menjelaskan bahwa orang yang menerapkan teknik ini juga akan lebih menyadari bahwa makanan yang dikonsumsi berfungsi untuk memberikan dampak kesehatan bagi dirinya sendiri.

“Dia akan tahu bahwa nutrisi yang terkandung dalam setiap pangan yang dimakan itu akan memberi dampak kesehatan bagi organnya. Dan pada akhirnya, orang itu akan merasa lebih bahagia,” ujar Ray pada diskusi media, Rabu (24/1/2024),

Dalam penerapan teknik mindful eating sendiri, bagaimana orang menikmati makanan nya juga akan turut berpengaruh. Orang yang menerapkan teknik ini, akan lebih menikmati dan cenderung untuk tidak menyantap makanan secara terburu-buru.

Dengan menerapkan teknik mindful eating, seseorang akan merasakan dampak yang positif. Tidak hanya itu, Rey juga mengungkapkan bahwa teknik ini akan membantu menurunkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi.

“Seseorang yang memiliki kebiasaan mindful eating, ternyata memiliki status kesehatan yang jauh lebih baik. Kemudian kesehatan fisik dan mentalnya sama-sama berimbang. Dan yang terpenting adalah dia dapat menurunkan risiko penyakit metabolik,” tambah Ray.