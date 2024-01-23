Begini Cara Atdikbud RI Canberra Promosi Bahasa Indonesia di Australia

JAKARTA - KBRI Canberra terus menggencarkan promosi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di wilayah Australia.

Untuk memfasilitasi pemelajar BIPA melakukan praktik percakapan Bahasa Indonesia, kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra meluncurkan program ‘Kawan Ngobrol’. Peluncuran dilakukan di Pusat Kebudayaan Indonesia Canberra pada Selasa (23/1/2024).

Kawan Ngobrol merupakan program bulanan yang mempertemukan para pemelajar BIPA di Canberra dengan penutur asli Indonesia. Dalam pertemuan ini mereka dapat ngobrol santai dalam Bahasa Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan percakapan para pemelajar BIPA.

Program ini terbuka untuk seluruh pemelajar BIPA yang ingin mengembangkan kemampuan Bahasa Indonesianya.

Menurut Atdikbud KBRI Canberra, Mukhamad Najib, program ini bertujuan untuk memberikan ruang dan kawan kepada masyarakat Canberra yang ingin belajar Bahasa Indonesia.

"Sebagaimana layaknya kawan, program Kawan Ngobrol ini memberikan kenyamanan kepada para pemelajar BIPA untuk bercakap-cakap tanpa harus merasa tertekan seperti jika mereka belajar didalam kelas," jelas Najib dalam keterangan tertulisnya.

Saat ini terdapat 16 sekolah dan 2 universitas di Canberra yang memberikan pelajaran Bahasa Indonesia. Dua universitas tersebut adalah Australian National University dan University of New South Wales kampus Canberra.

BACA JUGA:

Selain itu ada lembaga non sekolah dan kampus yang juga membuka kelas Bahasa Indonesia untuk orang dewasa, seperti Australia-Indonesia Association ACT, sehingga, jika dilihat dari jumlah, pemelajar BIPA di Canberra cukup banyak.

Meski pemelajar Bahasa Indonesia cukup banyak, namun bukan berarti tidak ada kendala dalam belajar Bahasa Indonesia di Canberra. Salah satu tantangan yang ada adalah menemukan komunitas yang dapat membantu para pemelajar BIPA mempraktikan apa yang telah dipelajari di sekolah maupun kampus. Program Kawan Ngobrol dimaksudkan untuk menciptakan komunitas Bahasa Indonesia di Canberra, sehingga dapat membantu pemelajar berlatih keterampilan percakapan.