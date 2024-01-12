Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Penerimaan Mahasiswa Baru Unpad 2024, Ada Jalur Undangan hingga Tak Ada Kenaikan UKT

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |12:11 WIB
Penerimaan Mahasiswa Baru Unpad 2024, Ada Jalur Undangan hingga Tak Ada Kenaikan UKT
Penerimaan Mahasiswa Baru Unpad 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Padjadjaran (Unpad) melakukan sejumlah kebijakan yang berpihak kepada calon mahasiswa baru pada masa penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun akademik 2024/2025.

Program keberpihakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Prof. Arief S. Kartasasmita mengatakan, ada empat program keberpihakan Unpad untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2024.

Empat program tersebut, yaitu beasiswa untuk peserta berkebutuhan khusus (difabel) yang masuk melalui jalur SNBP dan SNBT; program undangan bagi siswa berprestasi yang tinggal di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T); undangan bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga yang belum pernah melanjutkan studi ke perguruan tinggi; hingga undangan bagi siswa yang sekolahnya belum terepresentasikan di Unpad.

Beasiswa bagi Difabel

Prof. Arief menyampaikan, Unpad tahun ini memberikan perhatian khusus bagi kelompok disabilitas. Unpad meyakini banyak teman-teman difabel yang memiliki potensi untuk bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi.

“Karena keterbatasan difabelnya tentu selama ini mereka tidak bisa dipertandingkan head to head dengan teman-teman yang bukan difabel. Untuk itu kami berikan perhatian khusus bagi teman-teman difabel untuk (mendaftar ke Unpad) lewat SNBP dan SNBT,” ujarnya dalam laman resmi Unpad, Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Tahun ini, seluruh program studi di Unpad punya kesempatan sama bagi kelompok difabel untuk mendaftar. Namun, kata Prof. Arief, Unpad akan tetap mengingatkan peserta untuk memilih program studi yang sesuai dengan kondisi yang dialaminya.

Selain itu, Unpad akan mendorong setiap pengelola program studi untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka yang memiliki keterbatasan.

“Sehingga mereka bisa berkuliah tanpa mengurangi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan akses yang baik di Unpad,” katanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162358/wamenkop-utAl_large.jpg
Momen Wamenkop Ferry Kenang Masa Kuliah di Unpad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/65/3133244/kampus-vgKe_large.jpg
Kisah Nenek Pemain Keturunan Indonesia Pascal Struijk yang Ternyata Pernah Kuliah di UNPAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129420/unpad-Z8ip_large.jpg
Mahasiswa PPDS Perkosa Keluarga Pasien di RSHS, Unpad Perketat Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129387/rs_hasan_sadikin-2iUZ_large.jpg
Ini Dia Mahasiswa PPDS Anestesi Unpad yang Perkosa Keluarga Pasien di RSHS Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129375/unpad-s3Jp_large.jpeg
Unpad Keluarkan Dokter PPDS yang Perkosa Keluarga Pasien di RS Hasan Sadikin Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/65/3109039/yadi_hendriana-INdB_large.jpg
Yadi Hendriana Raih Gelar Doktor di Unpad dengan Disertasi tentang Ekonomi Politik Media pada Pandemi Covid-19
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement