Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

7 Hewan Peliharaan Presiden di Dunia

Winda Rahmadita , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |06:05 WIB
7 Hewan Peliharaan Presiden di Dunia
Ilustrasi Hewan Peliharaan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 7 hewan peliharaan presiden di dunia. Tahukah kamu kalau Presiden di Dunia juga memiliki hewan peliharan yang mereka sayang?

Hewan peliharaan seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pribadi banyak orang, tak terkecuali pemimpi dunia. Tak hanya sebagai pendamping kesibukan sehari-hari, mereka juga kerap menghadirkan cerita unik yang menarik di balik dinding istana kepresidenan.

Dalam artikel ini, akan diungkap 7 hewan peliharaan Presiden di dunia yang menjadi sahabat dan menggambarkan sisi lain kehidupan para pemimpin tersebut di balik sorotan publik.

1. Kambing dan Kodok Milik Joko Widodo

Tak seperti kebanyakan orang, Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo memiliki hewan peliharaan yang unik seperti katak, merpati, kura-kura, dan burung parkit.

Di tahun 2017, Presiden Jokowi mengunggah sebuah video di laman YouTube yang memamerkan kambing-kambing yang berada di Istana Bogor, salah satu kediamannya.

Dalam video, terlihat bagaimana Jokowi menyoroti dua kambing yang baru lahir dan berkata bahwa kelahiran merupakan berkah dari Tuhan dan menandakan sebuah perubahan yang baru.

2. Anjing Kesayangan Vladimir Putin

Presiden Rusia, Vladimir Putih, sangat terkenal akan kepribadiannya yang penyayang anjing. Saat ini, pemimpin tersebut memiliki tiga ekor anjing yaitu seekor Alabai bernama Verni, seekor Akita bernama Yume, dan seekor Bulgarian Shepherd bernama Buffy.

Ketiga hewan peliharaannya tinggal bersama Putin di kediamannya yang terletak di Moskow, Rusia. Anjing-anjing tersebut merupakan hadian untuk Putih yang berkomitmen untuk melindungi spesies hewan Rusia yang terancam punah. Mereka mendapat perhatian karena ikatan kuat dan hangat yang sering terlihat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement