7 Hewan Peliharaan Presiden di Dunia

JAKARTA - 7 hewan peliharaan presiden di dunia. Tahukah kamu kalau Presiden di Dunia juga memiliki hewan peliharan yang mereka sayang?

Hewan peliharaan seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pribadi banyak orang, tak terkecuali pemimpi dunia. Tak hanya sebagai pendamping kesibukan sehari-hari, mereka juga kerap menghadirkan cerita unik yang menarik di balik dinding istana kepresidenan.

Dalam artikel ini, akan diungkap 7 hewan peliharaan Presiden di dunia yang menjadi sahabat dan menggambarkan sisi lain kehidupan para pemimpin tersebut di balik sorotan publik.

BACA JUGA: Punya Hewan Peliharaan Perlambat Penurunan Fungsi Kognitif Otak

1. Kambing dan Kodok Milik Joko Widodo

Tak seperti kebanyakan orang, Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo memiliki hewan peliharaan yang unik seperti katak, merpati, kura-kura, dan burung parkit.

Di tahun 2017, Presiden Jokowi mengunggah sebuah video di laman YouTube yang memamerkan kambing-kambing yang berada di Istana Bogor, salah satu kediamannya.

Dalam video, terlihat bagaimana Jokowi menyoroti dua kambing yang baru lahir dan berkata bahwa kelahiran merupakan berkah dari Tuhan dan menandakan sebuah perubahan yang baru.

2. Anjing Kesayangan Vladimir Putin

Presiden Rusia, Vladimir Putih, sangat terkenal akan kepribadiannya yang penyayang anjing. Saat ini, pemimpin tersebut memiliki tiga ekor anjing yaitu seekor Alabai bernama Verni, seekor Akita bernama Yume, dan seekor Bulgarian Shepherd bernama Buffy.

Ketiga hewan peliharaannya tinggal bersama Putin di kediamannya yang terletak di Moskow, Rusia. Anjing-anjing tersebut merupakan hadian untuk Putih yang berkomitmen untuk melindungi spesies hewan Rusia yang terancam punah. Mereka mendapat perhatian karena ikatan kuat dan hangat yang sering terlihat.