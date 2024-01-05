Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Simak Cara Registrasi Akun SNPMB 2024

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:52 WIB
Simak Cara Registrasi Akun SNPMB 2024
Cara Registrasi SNPMB 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Registrasi akun SNPMB akan dibuka 8 Januari-15 Februari untuk siswa dan 8 Januari-8 Februari 2024 untuk akun sekolah. Peserta diimbau untuk memastikan data dan mendaftar tepat waktu.

Menjadi kunci pendaftaran serangkaian Seleksi Nasional Pendaftaran Mahasiswa Baru (SNPMB), setiap siswa dan sekolah wajib registrasi akun SNPMB tepat waktu. Akun ini digunakan untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Ketua Pelaksana SNPMB, Tjitjik Si Tjahjandarie, mengimbau peserta untuk tidak mendaftar mendekati deadline demi kelancaran pendaftaran.

"Sering terjadi adik-adik maupun sekolah sering memudahkan pada batas akhir. Nyaris waktu-waktu kritis," ungkap Tjitjik dalam Sosialisasi Daring Mekanisme Registrasi Akun SNPMB Sekolah dan Siswa Tahun 2024, Jumat (5/1/2024).

Untuk melakukan registrasi, peserta harus menyiapkan data yang terisi dengan benar. Tjitjik juga mengimbau agar pihak sekolah menyiapkan data-data jauh sebelum tenggat pendaftaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement