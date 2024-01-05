Simak Cara Registrasi Akun SNPMB 2024

JAKARTA – Registrasi akun SNPMB akan dibuka 8 Januari-15 Februari untuk siswa dan 8 Januari-8 Februari 2024 untuk akun sekolah. Peserta diimbau untuk memastikan data dan mendaftar tepat waktu.

Menjadi kunci pendaftaran serangkaian Seleksi Nasional Pendaftaran Mahasiswa Baru (SNPMB), setiap siswa dan sekolah wajib registrasi akun SNPMB tepat waktu. Akun ini digunakan untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Ketua Pelaksana SNPMB, Tjitjik Si Tjahjandarie, mengimbau peserta untuk tidak mendaftar mendekati deadline demi kelancaran pendaftaran.

"Sering terjadi adik-adik maupun sekolah sering memudahkan pada batas akhir. Nyaris waktu-waktu kritis," ungkap Tjitjik dalam Sosialisasi Daring Mekanisme Registrasi Akun SNPMB Sekolah dan Siswa Tahun 2024, Jumat (5/1/2024).

Untuk melakukan registrasi, peserta harus menyiapkan data yang terisi dengan benar. Tjitjik juga mengimbau agar pihak sekolah menyiapkan data-data jauh sebelum tenggat pendaftaran.