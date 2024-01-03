Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Claudine Gay Presiden Kulit Hitam Pertama dalam Sejarah 388 Tahun Harvard

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |18:21 WIB
Claudine Gay Presiden Kulit Hitam Pertama dalam Sejarah 388 Tahun Harvard
Claudine Gay Presiden Kulit Hitam Pertama dalam Sejarah 388 Tahun Harvard (Foto: AP/VOA Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Claudine Gay mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Universitas Harvard. Padahal dia baru dilantik pada 1 Juli 2022.

Orang nomor satu di kampus bergengsi dunia itu mundur di tengah tuduhan adanya plagiarisme dan tentangan kesaksiannya di hadapan Kongres AS tentang antisemitisme di kampus.

Claudine Gay tidak sendiri. Dikutip VoA, Rabu (3/1/2024), kerabatnya yang juga sudah menyandang 'mantan' Presiden University of Pennsylvania Liz Magill, dan Presiden Massachusetts Institute of Technology President Sally Kornbluth bersaksi di hadapan anggota DPR AS pada 5 Desember lalu terkait meningkatnya aksi antisemitisme di kampus-kampus di AS menyusul pecahnya perang antara Israel dan Hamas pada Oktober lalu.

Ketiganya menolak untuk memberikan jawaban pasti “ya” atau “tidak” ketika merespons pertanyaan dari anggota DPR AS asal Partai Republik, Elise Stefanik, yang bertanya soal apakah penyeruan genosida terhadap orang Yahudi akan melanggar peraturan kampus mereka terkait dengan intimidasi atau pelecehan. Mereka beralasan bahwa pihaknya perlu menimbang soal perlindungan kebebasan berpendapat.

Berdasarkan histori Harvard, Claudine Gay merupakan presiden kulit hitam pertama dalam sejarah Harvard yang usianya telah mencapai 388 tahun.

Berikut ini sekelumit sepak terjang Claudine Gay dikutip dari laman Univeristas Harvard.

Pendidikan hingga Sepak Terjang Karier

- Harvard University, Cambridge, MA Ph.D., Government, 1998.

Toppan Prize for Best Dissertation in Political

- Science Stanford University, Stanford,CA B.A., Economics, 1992(with Honorsand Distinction) Anna Laura Myers Award for Best Thesis in Economics

- Professor of Government 2006

- Director of Graduate Studies 2010

Department of Government, Harvard University.

- Professor of African and African-American Studies 2008, Department of African and African-American Studies, Harvard University

- Associate Professor 2005-2006

- Assistant Professor 2000-2005 Department of Political Science, Stanford University.

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
