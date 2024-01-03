Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Presiden Universitas Harvard Claudine Gay Mengundurkan Diri

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |17:22 WIB
Presiden Universitas Harvard Claudine Gay Mengundurkan Diri
Presiden Universitas Harvard Mengundurkan Diri (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Universitas Harvard Claudine Gay mengumumkan pengunduran dirinya sebagai orang nomor satu di kampus bergengsi dunia. Pengumuman yang mengejutkan itu Gay sampaikan di tengah tuduhan adanya plagiarisme.

Sebelumnya, Presiden Universitas Pennsylvania, Liz Magill, juga mengumumkan penguduran dirinya. Claudine Gay dan Liz Magill, merupakan pejabat yang mengumumkan mengundurkan diri setelah kontroversi mengenai kesaksian mereka di kongres bulan lalu tentang antisemitisme di kampus.

Claudine Gay, merupakan orang kulit hitam pertama dan wanita kedua yang menjabat sebagai Presiden Harvard. Claudine Gay ini mengejutkan sebab baru mengemban jabatan tersebut selama 1,5 tahun. Masa jabatan ini merupakan yang terpendek dalam sejarah Universitas Harvard.

Alan Garber, yang merupakan Provost dan Chief Academic Officer Harvard, akan menjadi pejabat sementara hingga Harvard mendapatkan penggantinya.

“Dengan berat hati namun dengan rasa cinta yang mendalam terhadap Harvard, saya menulis surat untuk menyampaikan bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai presiden,” kata Gay dalam sebuah pernyataannya, seperti dikutip CNBC, Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/65/3158937/gaji-q6hY_large.jpg
Berapa Kisaran Gaji Lulusan S1 Harvard University?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/65/3142965/mikha_tambayong-0SXR_large.jpg
Artis dan Pejabat Lulusan Harvard University, dari AHY hingga Mikha Tambayong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/65/3142427/berapa_biaya_masuk_kuliah_di_harvard_university-jqmZ_large.jpg
Berapa Biaya Masuk Kuliah di Harvard University?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3142126/5_negara_penyumbang_mahasiswa_terbanyak_ke_universitas_harvard-G9mf_large.jpg
5 Negara Penyumbang Mahasiswa Terbanyak ke Universitas Harvard, Ada Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/65/3140105/profesor_harvard_university_sukses_rekam_penampakan_ufo-cIGF_large.jpg
Profesor Harvard University Sukses Rekam Penampakan UFO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/65/3130940/trump-VDdM_large.jpg
Trump Bekukan Bantuan Rp36,9 Triliun ke Harvard
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement