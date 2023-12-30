Ini Link dan Cara Mudah Cek Kuota SNPMB 2024, Calon Maba Merapat

JAKARTA - Ini link dan cara mudah cek kuota SNPMB 2024, calon maba merapat.Apalagi dalam menyambut tahun ajaran baru, beberapa mahasiswa banyak mengumpulkan informasi mengenai pendftaran masuk Universitas Negeri.

Salah satunya mengenai jalur Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024. Secara garis besar, jalur penerimaan SNPMB 2024 tidak jauh berbeda dengan SNPMB 2023. Jalur seleksi ini dapat diikuti oleh para siswa SMA/MK/SMK kelas 12 pada tahun ajaran 2023/2024 yang memiliki prestasi unggul. Seleksinya sendiri dinilai berdasarkan nilai rapor atau mata pelajaran, prestasi akademik, dan prestasi non akademik.

Berikut ini link dan cara mudah cek kuota SNPMB 2024, calon maba merapat agar tidak ketinggalan informasi:

1. Buka website SNPMB di alamat https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ atau langsung 2. klik link ini.

3. Pilih menu tiga garis yang ada di bagian kiri website

4. Klik SNBP.

5. Klik Kuota Sekolah.

6. Cari sekolah atau Universitas berdasarkan lokasi sekolah atau data NPSN.

7. Jika menggunakan NPSN, masukkan data nomor sekolah lalu klik "Cari".

8. Jika menggunakan lokasi sekolah, klik Provinsi dan pilih, Kabupaten, Kota Domisili, kemudian cari.