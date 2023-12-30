Berikan Kado Tahun Baru untuk Sosok Spesial dengan Bantuan Teknologi AI

JAKARTA – Kamu ingin memberikan kado natal yang memberikan kesan mendalam kepada orang yang diberikan tapi bingung ingin memberikan apa? Kecerdasan buatan (AI) melalui ChatGPT dapat menjadi solusi bagi permasalahan kamu itu.

Dilansir dari laman Science Times, Sabtu (30/12/2023), Peter Hess, reporter Sains Senior untuk DailyMail memberikan cerita mengenai bagaimana ia bisa memaksimalkan uang yang ia punya dengan bantuan dari ChatGPT. Hess hanya memiliki anggaran USD100 per orang untuk membelikan kado natal pada tahun ini, namun dirinya berhasil memaksimalkan uangnya itu sehingga membuat kado pemberiannya terasa mewah.

Menurutnya, saat menggunakan ChatGPT terdapat tiga aturan yang berlaku. Pertama, ChatGPT dapat memilih salah satu dari ide hadiah yang diajukan. Kedua, ChatGPT memiliki preferensi terhadap hadiah tertentu. Dan ketiga, ChatGPT hanya akan membeli barang tertentu jika sesuai dengan anggarannya, yaitu USD100 per orang.

Hess mendeskripsikan orang-orang yang ingin diberikan hadiah kepada ChatGPT. Pertama ia men mendeskripsikan tunangannya Sara yang merupakan seorang pecinta kucing yang juga memiliki ketertarikan dalam fiksi ilmiah dan fantasi, seperti "Lord of the Rings", "Hunger Games", "Harry Potter", dan "Annihilation". Selain itu, Sara memiliki kecenderungan untuk menggunakan pakaian berwarna baby blue.

Melalui deskripsi Hess, ChatGPT merekomendasikan beberapa opsi hadiah untuk Sara, termasuk set lounge baby blue, perhiasan kutu buku, perhiasan campuran emas dan perak, atau set kotak serial TV. Setelah menyatakan bahwa "perlengkapan storyboard" tidak tersedia di toko, Chatbot mendorong Hess untuk melakukan sedikit usaha untuk mendapatkan hadiah terbaik untuk Sara. Sebagai alternatif, ChatGPT merekomendasikan bahan-bahan seni, seperti buku sketsa, pensil warna, pensil gambar berkualitas tinggi, catatan tempel, kartu indeks, dan juga pena warna berujung halus.

Setelah diberikan kado sesuai dengan rekomendasi ChatGPT, Sara sangat terkesan dengan hadiah tersebut karena ia memiliki minat dalam menggambar, mencoret-coret, dan menulis. Sara juga mengungkapkan antusiasmenya untuk memulai pembuatan storyboard-nya dengan bantuan hadiah tersebut.