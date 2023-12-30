Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Berikan Kado Tahun Baru untuk Sosok Spesial dengan Bantuan Teknologi AI

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |09:29 WIB
Berikan Kado Tahun Baru untuk Sosok Spesial dengan Bantuan Teknologi AI
AI bisa bantu memberikan referensi kado tahun baru (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kamu ingin memberikan kado natal yang memberikan kesan mendalam kepada orang yang diberikan tapi bingung ingin memberikan apa? Kecerdasan buatan (AI) melalui ChatGPT dapat menjadi solusi bagi permasalahan kamu itu.

Dilansir dari laman Science Times, Sabtu (30/12/2023), Peter Hess, reporter Sains Senior untuk DailyMail memberikan cerita mengenai bagaimana ia bisa memaksimalkan uang yang ia punya dengan bantuan dari ChatGPT. Hess hanya memiliki anggaran USD100 per orang untuk membelikan kado natal pada tahun ini, namun dirinya berhasil memaksimalkan uangnya itu sehingga membuat kado pemberiannya terasa mewah.

 BACA JUGA:

Menurutnya, saat menggunakan ChatGPT terdapat tiga aturan yang berlaku. Pertama, ChatGPT dapat memilih salah satu dari ide hadiah yang diajukan. Kedua, ChatGPT memiliki preferensi terhadap hadiah tertentu. Dan ketiga, ChatGPT hanya akan membeli barang tertentu jika sesuai dengan anggarannya, yaitu USD100 per orang.

Hess mendeskripsikan orang-orang yang ingin diberikan hadiah kepada ChatGPT. Pertama ia men mendeskripsikan tunangannya Sara yang merupakan seorang pecinta kucing yang juga memiliki ketertarikan dalam fiksi ilmiah dan fantasi, seperti "Lord of the Rings", "Hunger Games", "Harry Potter", dan "Annihilation". Selain itu, Sara memiliki kecenderungan untuk menggunakan pakaian berwarna baby blue.

Melalui deskripsi Hess, ChatGPT merekomendasikan beberapa opsi hadiah untuk Sara, termasuk set lounge baby blue, perhiasan kutu buku, perhiasan campuran emas dan perak, atau set kotak serial TV. Setelah menyatakan bahwa "perlengkapan storyboard" tidak tersedia di toko, Chatbot mendorong Hess untuk melakukan sedikit usaha untuk mendapatkan hadiah terbaik untuk Sara. Sebagai alternatif, ChatGPT merekomendasikan bahan-bahan seni, seperti buku sketsa, pensil warna, pensil gambar berkualitas tinggi, catatan tempel, kartu indeks, dan juga pena warna berujung halus.

 BACA JUGA:

Setelah diberikan kado sesuai dengan rekomendasi ChatGPT, Sara sangat terkesan dengan hadiah tersebut karena ia memiliki minat dalam menggambar, mencoret-coret, dan menulis. Sara juga mengungkapkan antusiasmenya untuk memulai pembuatan storyboard-nya dengan bantuan hadiah tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement