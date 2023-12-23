Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengerikan, Ilmuwan Temukan Teknologi AI yang Bisa Menghitung Kematian Seseorang

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |18:19 WIB
Mengerikan, Ilmuwan Temukan Teknologi AI yang Bisa Menghitung Kematian Seseorang
Teknologi UI ternyata bisa memprediksi usia kematian seseorang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Setiap manusia tentu tidak bisa menebak kapan mereka akan mati. Peneliti menemukan aplikasi kalkulator Doom Life2vec dengan menggunakan AI untuk memprediksi kematian seseorang. Apakah akurat?

Para peneliti dari Denmark dan AS telah mengembangkan kalkulator kematian yang disebut "Life2vec" yang dapat memprediksi kapan seseorang akan meninggal. Model yang didasarkan pada kecerdasan buatan agak mirip dengan ChatGPT, yang berfungsi sebagai chatbot. 

 BACA JUGA:

Namun, interaksi yang dilakukan dengan Life2vec sangat berbeda dibandingkan dengan interaksi yang dilakukan dengan ChatGPT. Life2vec mencakup data lebih dari 6 juta orang di seluruh Denmark.

Data tersebut diberikan oleh pemerintah negara tersebut, yang berkolaborasi dalam penelitian ini. Data tersebut mencakup pendidikan, usia, pekerjaan, pendapatan, kesehatan, dan peristiwa lainnya.

Menariknya, setiap bagian data diberi token digital yang bervariasi. Ini semua dikategorikan secara spesifik.

Misalnya, representasi patah tulang lengan bawah adalah "S52", sedangkan pekerjaan di toko tembakau diberi kode "IND4726". Model AI bekerja dengan mengasimilasi data kehidupan tentang individu dalam kalimat.

Seiring dengan berkembangnya model tersebut, model tersebut memperoleh kemampuan untuk membangun lintasan kehidupan individu manusia. Sune Lehmann, penulis studi dan profesor ilmu jaringan dan kompleksitas dari Technical University of Denmark, menjelaskan bahwa keseluruhan kisah kehidupan manusia dapat dianggap sebagai kalimat panjang yang mencakup berbagai hal yang mungkin terjadi pada seseorang.

Menariknya, algoritma tersebut juga mampu memprediksi kepribadian individu. Untuk mencapai prestasi tersebut, tim melatih model untuk memprediksi jawaban orang-orang pada tes kepribadian tertentu. Namun, Lehmann memperingatkan bahwa karena data tersebut berasal dari Denmark saja, prediksi tersebut tidak dapat diterapkan pada mereka yang tinggal di wilayah lain.

Seberapa Akurat Life2vec?

Terkait prediksi “waktu kematian”, AI akhirnya mampu memprediksi dengan tepat siapa saja yang meninggal pada tahun 2020 dengan akurasi 78%. Para peserta penelitian tidak diberitahu tentang prediksi kematian mereka.

"Karena ini merupakan sesuatu yang sangat tidak bertanggung jawab,” catat Lehmann dilansir dari Science Times, Sabtu (23/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement