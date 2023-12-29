Advertisement
Heboh! Istana Berusia 4.000 Tahun Ditemukan di China, Ini Penampakannya

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:45 WIB
Heboh! Istana Berusia 4.000 Tahun Ditemukan di China, Ini Penampakannya
Istana berusia 4.000 tahun ditemukan di China (Foto: Science Times)
JAKARTA – Sebuah istana kuno ditemukan dalam penggalian kota bertembok di China. Penemuan langka ini diyakini dibangun ribuan tahun yang lalu.

Dilansir dari Science Times, Jumat (29/12/2023), arkeolog telah menemukan kompleks istana berusia 4.000 tahun di kota bertembok Tiongkok kuno, Situs Arkeologi Xinmi, Provinsi Henan, Tiongkok tengah. Kota bertembok kuno Xinmi diyakini dibangun pada era Xia, sekitar 2070-1600 SM.

Dinasti Xia dipercaya sebagai dinasti Tiongkok awal yang banyak diklaim sebagai legenda. Pada penemuan istana berusia 4.000 tahun ini, ilmuwan membuat serangkaian lubang dengan jarak seragam.

Lubang ini memberikan gambaran tentang penampakan struktur lama istana. Ketua penggalian project ini, Li Bo, menjelaskan proses penemuan istana. 

“Dari lubang tersebut, kami yakin pondasi tersebut merupakan milik kompleks rumah dengan teras di selatan dan utara, serambi di timur dan barat, serta halaman di tengahnya,” kata Li Bo.

Dari penelitian, ditemukan sisa-sisa kota kuno di tepi timur Sungai Zhenshui. Struktur pondasi istana ini terbuat dari bahan rammed earth dan menempati area seluas sekitar 17 hektar yang berbentuk persegi panjang. Pondasinya yang menggunakan bahan mentah yang dipadatkan seperti tanah, kapur, atau kapur disinyalir menjadi pendekatan kuno.

Selain area istana, juga ditemukan area bersejarah seluas lebih dari 19.000 kaki persegi, berukuran panjang sekitar 200 kaki dan lebar 100 kaki. Budaya Longshan terhubung dengan pemukiman yang terpelihara dengan baik. Peradaban kuno ini dulunya tinggal di daerah yang sekarang menjadi provinsi Henan di Tiongkok, serta daerah sekitarnya lainnya. Dari temuan ini, dapat diperoleh wawasan baru tentang awal mula dan evolusi bangunan istana Dinasti Xia.

