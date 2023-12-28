Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 5 Pekerjaan Part Time untuk Tambahan Biaya Kuliah

Richard Ariyanto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |12:37 WIB
Daftar 5 Pekerjaan <i>Part Time</i> untuk Tambahan Biaya Kuliah
Daftar pekerjaan part time untuk mahasiswa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bagi mahasiswa, tentu saja kalian akan merasa uang jajan kalian akan kurang, terlebih lagi bagi kalian yang ngekos. Untuk mengatasi hal itu, kalian tentunya bisa melakukan pekerjaan part-time.

Pekerjaan part-time sendiri merupakan pekerjaan yang bisa dikerjakan di sela-sela waktu kekosongan kalian. Tentunya, pekerjaan ini dibayar juga, sehingga tak sedikit juga mahasiswa mengambil pekerjaan ini untuk sebagai pendapatan sampingan.

 BACA JUGA:

Mau tahu apa saja pekerjaan part-time yang bisa kalian kerjakan? Berikut adalah beberapa daftar pekerjaan part time yang bisa kalian jalani untuk tambahan biaya kuliah yang sudah dirangkum oleh tim Okezone dari laman resmi Glints, Kamis (28/12/2023)

 

Daftar Pekerjaan Part Time untuk Tambahan Biaya Kuliah

1.Barista

Keberadaan coffee shop disekitar kita sangat menjamur, apalagi di kota-kota besar yang ada. Tentunya seorang barista diperlukan bagi para perusahaan atau pengelola tersebut. Tentunya saja banyak coffee shop mempekerjakan part time. Biasanya digaji dengan hitungan per jam, tentunya kalian bisa menentukan harinya sesuai dengan jadwal kuliah kalian juga

 BACA JUGA:

2. Fotografer

Sering melihat foto? Momen yang sekali terjadi ini tentunya tak akan bisa diulang kembali lagi, itulah kekuatan dan fungsi dari foto. Terlebih lagi sekarang banyak orang yang memakai jasa fotografer untuk mengabadikan momen apapun disbanding foto asal saja. Tapi kalian jangan salah, jasa ini juga bisa jadi sampingan juga loh! Bahkan kalian bisa menjual hasil foto kalian di internet.

 

3. Penerjemah

Google translate yang kita ketahui memang tidak bisa kita percayai seluruhnya. Beberapa orang akan menggunakan penerjemah sebagai acuan untuk penerjemahan, apalagi terkait dengan dokumen. Tentunya kalian bisa menjadi penerjemah untuk menjadi sampingan kalian, apalagi posisi ini terbuka di beberapa situs untuk sebagai freelancer ataupun part time.

Halaman:
1 2
