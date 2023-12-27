Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UNS Boyong 3 Penghargaan Tingkat Nasional di Politeknik Negeri Malang

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |17:39 WIB
Mahasiswa UNS Boyong 3 Penghargaan Tingkat Nasional di Politeknik Negeri Malang
Mahasiswa UNS berprestasi penghargaan tingkat nasional di Politeknik Negeri Malang (Foto: UNS)
A
A
A

SURAKARTA - Prestasi tingkat nasional kembali diraih oleh mahasiswa Prodi Teknik Elektro Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Tim Baskara ESRC FT UNS mengirim 3 tim dalam ajang Lomba Gagasan dan Rancangan Kreatif (Lograk) Nasional yang diadakan di Politeknik Negeri Malang pada 23 November 2023 lalu.

Keberhasilan mereka dalam mengirimkan tiga tim yang mampu meraih penghargaan tingkat nasional di dua kategori menunjukkan tingginya kompetensi, dedikasi, serta inovasi yang dimiliki oleh para mahasiswa tersebut.

 BACA JUGA:

Tim 1 Baskara beranggotakan Ilham Dwi Rahayu sebagai ketua tim, Rehuel Adonia Dela Abkar, Syifa Hauna Nur Syahidah, dan Wisnu Pradana Aji Syahputra sebagai anggota tim. Mereka berhasil meraih Juara 2 dalam Kategori Penerapan Inovasi Energi Masa Depan untuk Indonesia Maju dengan judul project "Rancang Bangun Charging Station Hybrid Gerobak Dagang Listrik Dalam Mendukung UMKM Dengan Metode SWAP System Berbasis ATMEGA 328 di Pasar Tawangmangu".

Begitu juga dengan Tim 2 Baskara yang berhasil meraih Juara Harapan 1 dan penghargaan sebagai Juara Best Poster dalam kategori yang sama, dengan judul project "Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Tanpa Baling dalam Mendukung Energi Terbarukan berbasis Piezoelectric dengan Pemanfaatan Arus dan Tegangan Menggunakan Internet of Things". Anggota tim ini terdiri dari Riyadh Pratama Saputra sebagai ketua tim, Muhammad Ilham Alghifari, Rahmat Rohmani, dan Wahyu Heriyanto sebagai anggota.

 BACA JUGA:

Serta pencapaian Tim 3 Baskara sebagai salah satu dari Top 10 Finalis dalam Kategori Penerapan Inovasi Teknologi Berbasis IoT untuk Indonesia Maju dengan judul project "Loker Cerdas Penitipan barang berbasis Internet of Things sebagai pencegahan Kasus kriminal pencurian dengan metode single user". Anggota tim ini terdiri dari Gilang Fajar Ramadhan sebagai ketua tim, Aflahal Fahmi, Alfiana Ramadhani, dan Nur Rohman Abdul Hamid sebagai anggota.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3141980/uns-DYhc_large.jpg
RG Sejarah Kebudayaan FIB UNS Kembangkan Ecoprint Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136229/uns-xZ7X_large.jpg
Cara KA Fisip UNS Optimalkan Potensi Alumni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124194/sofie_imam_faizal-UHPo_large.png
Sosok Sofie Imam Faizal, Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia yang Jadi Mahasiswa S2 di UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/65/3112820/uns-a08m_large.png
UNS Kukuhkan 29 Guru Besar, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/65/3087248/uns-dan-universitas-canberra-kerjasama-penelitian-bis-listrik-H338DJDSS2.jpg
UNS dan Universitas Canberra Kerjasama Penelitian Bis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/65/3085787/tim-pkm-uns-beri-pelatihan-pengolahan-limbah-genting-jadi-penutup-dinding-3-dimensi-0tqiBIYKgs.jpg
Tim PKM UNS Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Genting Jadi Penutup Dinding 3 Dimensi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement