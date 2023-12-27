Mahasiswa UNS Boyong 3 Penghargaan Tingkat Nasional di Politeknik Negeri Malang

SURAKARTA - Prestasi tingkat nasional kembali diraih oleh mahasiswa Prodi Teknik Elektro Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Tim Baskara ESRC FT UNS mengirim 3 tim dalam ajang Lomba Gagasan dan Rancangan Kreatif (Lograk) Nasional yang diadakan di Politeknik Negeri Malang pada 23 November 2023 lalu.

Keberhasilan mereka dalam mengirimkan tiga tim yang mampu meraih penghargaan tingkat nasional di dua kategori menunjukkan tingginya kompetensi, dedikasi, serta inovasi yang dimiliki oleh para mahasiswa tersebut.

Tim 1 Baskara beranggotakan Ilham Dwi Rahayu sebagai ketua tim, Rehuel Adonia Dela Abkar, Syifa Hauna Nur Syahidah, dan Wisnu Pradana Aji Syahputra sebagai anggota tim. Mereka berhasil meraih Juara 2 dalam Kategori Penerapan Inovasi Energi Masa Depan untuk Indonesia Maju dengan judul project "Rancang Bangun Charging Station Hybrid Gerobak Dagang Listrik Dalam Mendukung UMKM Dengan Metode SWAP System Berbasis ATMEGA 328 di Pasar Tawangmangu".

Begitu juga dengan Tim 2 Baskara yang berhasil meraih Juara Harapan 1 dan penghargaan sebagai Juara Best Poster dalam kategori yang sama, dengan judul project "Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Tanpa Baling dalam Mendukung Energi Terbarukan berbasis Piezoelectric dengan Pemanfaatan Arus dan Tegangan Menggunakan Internet of Things". Anggota tim ini terdiri dari Riyadh Pratama Saputra sebagai ketua tim, Muhammad Ilham Alghifari, Rahmat Rohmani, dan Wahyu Heriyanto sebagai anggota.

Serta pencapaian Tim 3 Baskara sebagai salah satu dari Top 10 Finalis dalam Kategori Penerapan Inovasi Teknologi Berbasis IoT untuk Indonesia Maju dengan judul project "Loker Cerdas Penitipan barang berbasis Internet of Things sebagai pencegahan Kasus kriminal pencurian dengan metode single user". Anggota tim ini terdiri dari Gilang Fajar Ramadhan sebagai ketua tim, Aflahal Fahmi, Alfiana Ramadhani, dan Nur Rohman Abdul Hamid sebagai anggota.