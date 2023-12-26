2024 Lebih Baik, Ini 5 Resolusi Mahasiswa saat Tahun Baru

JAKARTA - Setiap mahasiswa sebaiknya memiliki target apa yang akan dikerjakan tahun depan. Menyongsong tahun 2024, para mahasiswa diingatkan untuk membuatkan catatan atau resolusi.

Mereka yang tengah menimba ilmu memiliki target yang ingin dicapai pada tahun 2024 yang akan datang, harus menargetkan yang terbaik baik dari segi pengembangan diri maupun prestasi akademik. Pada momen inilah semua orang untuk menyusun rencana serta tujuan hidupnya.

Dikutip dari laman resmi Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Selasa (26/12/2023), menentukan target bersama dengan merancang tujuan kesuksesan yang mempunyai impian dan cita-cita yang diwujudkan di masa depan. Apa saja tujuan yang akan dicapai?

5 Resolusi Tahun Baru Mahasiswa

1. Fokus pada Kualitas Belajar

Mahasiswa sering terjebak dalam tekanan untuk mencapai prestasi yang ia inginkan. Tapi, sebagai mahasiswa harus bisa memahami materi yang dipelajari dengan baik untuk fokus pada kualitas belajar daripada kuantitas waktu yang dihabiskan.

2. Bangun Kebiasaan Menulis

Mahasiswa yang memiliki kemampuan menulis, sebaiknya ditingkatkan untuk membantu dan memahami materi yang dipelajari.

3. Mulailah Mengelola Waktu dengan Baik

Sebagai mahasiswa pasti bisa mengelola dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Biasanya, untuk belajar mengelola waktu dengan baik dan menetapkan jadwal tujuan harian dan mingguan.