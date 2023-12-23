Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ilmuwan Temukan Jalan Kuno Terbuat dari Es yang Digunakan Nenek Moyang 24.000 Tahun Lalu

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |21:16 WIB
Ilmuwan Temukan Jalan Kuno Terbuat dari Es yang Digunakan Nenek Moyang 24.000 Tahun Lalu
Nenek moyang menemukan jalur darat terbuat dari es yang membeku (Foto: Science Alert)
A
A
A

JAKARTA – Penelitian mengungkapkan bahwa pelancong jaman dulu banyak menggunakan jalur darat untuk ke suatu tempat. Uniknya, jalan yang mereka tempuh adalah permukaan laut yang membeku.

Dilansir dari Science Alert, Sabtu (23/12/2023), permukaan es dari laut yang membeku memudahkan migrasi nenek moyang menuju tempat yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Jalan dari es ini, membuka jalur dari Siberia ke Dunia Baru, bahkan 10.000 tahun lebih awal dari perkiraan kedatangan orang-orang First Nations di Amerika Serikat.

Berdasarkan studi sedimen dan fosil kehidupan laut yang dianalisis oleh para peneliti dari Survei Geologi Amerika Serikat, Lembaga Oseanografi Woods Hole, dan Oregon State University, migrasi nenek moyang mengalami kemajuan pesat berkat menemukan jalur es darat.

 BACA JUGA:

Hal ini dibenarkan oleh presentasi ahli geologi Survei Geologi AS Summer Praetorius yang disampaikan pada Pertemuan Tahunan Persatuan Geofisika Amerika (AGU23) di San Francisco menunjukkan bahwa hamparan es musim dingin memiliki peran penting dalam perjalanan migrasi nenek moyang disaat perjalanan dengan perahu saat itu terlalu berbahaya.

 BACA JUGA:

Budaya Migrasi Jalur Es Masyarakat Clovis

 

Perjalanan di atas es identik dengan migrasi yang dikenal sebagai budaya masyarakat Clovis, pionir asli benua Amerika Serikat. Mereka berhasil menghubungkan perpindahan penduduk beberapa wilayah berkat jalur es ini.

Hal ini dibuktikan dari penemuan sisa kerangka dan ujung proyektil serupa yang ditemukan saat permukaan es mencair. Selain penemuan fosil, ilmuwan juga menyatakan bahwa data iklim pada saat itu mendukung pergerakan migrasi yang relatif mudah dilalui di daratan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement