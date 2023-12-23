Seberapa Cerdas dan Kreatif Sih Kamu? Ikuti Tes Ini

JAKARTA – Jika membahas mengenai kecerdasan dan kreativitas, kita akan sulit untuk membandingkan kreativitas yang kita miliki dengan orang lain. Itu dikarenakan kreativitas sulit untuk dirumuskan dan mungkin bahkan lebih sulit untuk diukur, namun para ilmuwan berpendapat bahwa mereka telah menemukan cara yang sangat sederhana untuk menilai setidaknya satu aspek dari kreativitas.

Melansir laman Science Alert, Sabtu (23/12/2023), terdapat sebuah metode baru yang dikenal sebagai Divergent Association Task (DAT) yang menginstruksikan individu untuk menyebutkan 10 kata benda yang memiliki arti sejauh mungkin. Sebagai contoh, "kucing" dan "buku" dianggap lebih berbeda daripada "kucing" dan "anjing".

Tes ini dapat kamu lakukan sendiri dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Tes ini juga akan menjadi semakin akurat ketika kamu tidak memiliki pengetahuan mengenai cara kerja analisis.

Setelah itu, algoritma komputer menghitung jarak semantik ini, yaitu sejauh mana hubungan antara dua kata tersebut, berdasarkan kata benda yang disebutkan oleh individu. Hasil analisis dari tanggapan 8.914 relawan menunjukkan bahwa DAT

setidaknya sebanding dengan metode yang sudah ada saat ini dalam memprediksi tingkat kreativitas seseorang.

Beberapa teori mengatakan bahwa orang yang kreatif, akan cenderung untuk menghasilkan ide-ide yang berbeda atau out of the box. Oleh karena itu, menyebutkan kata-kata yang tidak berhubungan dan kemudian mengukur jarak semantik di antara kata-kata tersebut dapat berfungsi sebagai ukuran yang objektif.

DAT menggunakan dua ukuran kreativitas yang berbeda untuk menentukan kekreativitasan seseorang. Keduanya adalah the Alternative Uses Task (Tugas Penggunaan Alternatif), di mana seseorang dapat memikirkan kegunaan suatu objek sebanyak-banyaknya dan the Bridge-the-Associative Gap Task (Tugas Menjembatani Kesenjangan Asosiatif), di mana seseorang mencoba menghubungkan dua kata dengan kata ketiga.

Skor kreativitas dari DAT memiliki korelasi dengan skor lain, sebagaimana skor tes kreativitas pada umumnya. Ini menandakan bahwa skor kreativitas dari DAT memiliki nilai sebanding dengan alat yang lebih kompleks dalam menilai kreativitas. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa efektivitasnya tampaknya berlaku secara luas di berbagai kelompok demografis, sehingga cocok untuk survei berskala besar.