Ini Kisah Sukses Para Guru SDN 1 Lolu Implementasikan Rapor Pendidikan

JAKARTA - Para guru di SDN 1 Lolu Sulawesi Tengah begitu semangat dalam mengimplementasikan Rapor Pendidikan. Rapor Pendidikan menjadi salah satu syarat untuk sebuah sekolah berhak mendapatkan BOS Kinerja.

Sebuah video inspiratif viral di media sosial seorang guru SDN 1 Lolu bernama Ashira mengimplementasikan rapor pendidikan. Ashira dan sekolahnya terbantu dalam melakukan pembenahan berbasis data. Karena rapor pendidikan telah membantu hasil capaian perencanaan pendidikan yang berfokus pada literasi, numerasi, dan karakter murid.

Dikutip dari akun Instagram @litbangdikbud, Sabtu (23/12/2023), eksplorasi rapor pendidikan ini sangat membantu hasil capaian sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan menggunakan data yang diberikan oleh rapor pendidikan, SDN Inpres 1 Lolu dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk merancang program siswa. Mereka dapat melibatkan orangtua murid untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan anak - anak mereka.

Melalui upaya kolaboratif antara guru, siswa, orangtua, dan pihak sekolah SDN Inpres 1 Lolu berhasil meningkatkan kualitas pendidikan yang signifikan. Mereka melihat peningkatan yang nyata dalam prestasi siswa, kehadiran siswa, dan iklim belajar yang lebih positif.

Cerita ini menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk menggunakan rapor pendidikan sebagai alat yang efektif dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memanfaatkan data yang akurat dan terperinci, sekolah dapat mengambil langkah - langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

SDN Inpres 1 Lolu juga melibatkan orangtua dalam proses pendidikan menggunakan rapor pendidikan dengan beberapa cara yang efektif. Berikut deretan 4 cara yang dapat pihak guru lakukan kepada orangtua murid :

1. Sosialisasi

Sekolah dapat mengadakan pertemuan atau acara sosialisasi khusus untuk orang tua, di mana mereka menjelaskan tentang pentingnya rapor pendidikan dan bagaimana data yang terkandung di dalamnya dapat membantu dalam pemahaman perkembangan anak.

2. Konsultasi individu

SDN Inpres 1 Lolu dapat menyediakan waktu khusus bagi orangtua untuk berkonsultasi secara individu dengan guru atau staf sekolah mengenai hasil rapor pendidikan anak mereka.